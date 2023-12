Regenerace, čtení knih a hraní prší o peníze. Hokejisté Pardubic odcestovali do Finska na Ligu mistrů

Hokejisté Pardubic zamířili do Finska k odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti týmu Lukko Rauma. Při úterním duelu se vedoucí tým české extraligy pokusí smazat ztrátu z úvodního domácího zápasu, který prohrál 4:6. Během pondělí se východočeský celek přesunul na sever Evropy. Rauma 20:16 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisty Pardubic čeká v úterý ve Finsku odveta čtvrtfinále Ligy mistrů | Zdroj: Profimedia

Nejvíc práce měli při cestě kustodi. Přeci jen nedělní extraligový zápas Dynama s Litvínovem se protáhl a dopolední let nečekal. „Skončil zápas a hned jsme s kolegy připravovali klukům věci, přelepit reklamy na přilbách, nachystat vše potřebné jako jídlo, doplňky stravy. Hned jsme začali balit, kluci ti šli na večeři a mazali domů, aby byli trochu odpočatí,“ popsal Radiožurnálu Sport pardubický kustod a masér Martin Mandys.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se hokejisté Pardubic přesunuli k odvetnému zápasu čtvrtfinále Ligy mistrů

V přípravě na let nesmí na nic zapomenout. „Máme asi sedm beden a dvě „mrtvoly“ s hokejkami. Dohromady nám to dá asi 1300 kilogramů. Věcí, které s sebou bereme, jsou omezené. Podmínky v Lize mistrů jsou jiné, takže spoustu věcí nevezeme,“ vysvětloval Mandys.

Odpočinek a hraní karet

Sami hráči už v současnosti létání berou s naprostou samozřejmostí. V týmu se nenašel nikdo, komu by tento způsob dopravy vadil. Útočník Lukáš Sedlák popisují hlavně, jak v oblacích tráví čas. „Sednu si, odpočinu a používám Compex, což je přístroj, který vám stimuluje svaly. To používám na regeneraci a je to asi jediná věc, která se mnou létá úplně všude.

Co v letadle dělá brankář Roman Will? „Mám ten čas strávený s klukama rád. Na extralize na to není čas, tam dojedete za dvacet minut do Hradce Králové nebo za hodinu do Prahy. Když se letí, tak si můžete zahrát karetní hru prší o peníze. Také rád čtu. Dřív jsem četl knihy o mentálním rozvoji a teď už jsem přesedlal na detektivky, protože potřebuji vypnout a zažrat se do jiného děje.“



Teď už se myšlenky hráčů upínají k úterní čtvrtfinálové odvetě. Ta začne v 17.30. Kustodi pochopitelně pro hráče neopomněli přibalit něco na zub. „Vozím doplňkovou stravu, kterou mají kluci rádi. Gely na energii, ale na stole tam budou mít i tatranky,“ říká kustod Mandys.