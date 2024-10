Téměř osm měsíců bez hokeje. ‚Jako bych šel poprvé do školy,‘ přiznal třinecký obránce Jeřábek

Více než půlroční čekání třineckého hokejového obránce Jakuba Jeřábka skončilo. 1. března si v zápase proti Pardubicím zlomil holenní i lýtkovou kost nad kotníkem. Po náročné operaci a následném postupném uzdravovaní a zátěži si zahrál celý středeční duel Ligy mistrů proti Osvětimi. Třinec zvítězil 7:3, Jeřábek trefil tyčku a hlavně ho těšilo, že se vrátil do týmu. Třinec 9:52 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Jeřábek | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: Profimedia

Jakube, velká gratulace k návratu. Jak jste se cítil?

Děkuji, upřímně, bylo to trochu, jako bych šel poprvé do školy. Kluci mi pomohli a snažil jsem se připravit, jak nejlépe to šlo. Musel jsem ale změnit dost věcí, takže moje rutina bude asi trochu jiná, ale postupem zápasu jsem se cítil lépe a doufám, že to bude ještě lepší.

Marko Daňo před zápasem vtipkoval, že po takové době ani nevíte, jak se pořádně rozcvičit. Dobírali si vás spoluhráči?

Ani ne, ale to sedí k tomu, o čem jsem mluvil předtím. Musel jsem nahodit zpátky nějaký systém a s ohledem na vše, co se stalo, to upravit.

Kdy jste začal tušit, že byste se mohl pomalu vracet do zápasů?

Poslední kontrolu jsem měl 8. října a od toho data jsme se odráželi dále. S trenéry jsem se potom domluvili, bylo to v plánu.

Během té pauzy jste říkal, že se budete orientovat podle lékařů. To se nezměnilo?

Nejsem takový blázen, abych šel hrát, kdybych se na to sám necítil, přestože bych dostal zelenou. Liga mistrů i naše extraliga jsou soutěže, kde musí být člověk stoprocentně připravený. Jsem rád, že jsem si to mohl takto osahat. Uvidíme, co bude dál.

A v plné zápasové zátěži vás zranění netrápí?

Musím říct, že jsme si na nohu ani nevzpomněl. Na zápase byla skvělá atmosféra díky oběma kotlům, zápas mě vtáhl a já se na to snažil nemyslet.



Nehrál jste přesilové hry. Znamená to, že ještě s týmem nejste úplně sehraný?

Přesilovku tady může hrát spoustu kluků a já se do toho budu snažit hlavně dostat a nekazit jim to.

Budete připraven na rychlé tempo extraligových zápasů? V pátek jedete do Pardubic, poté hostíte Litvínov.

Co jiného mi zbývá, budeme to řešit s trenéry. Prostor pro tréninky není a zápasy jdou rychle za sebou. Za mě je nejlepší skočit rovnou do toho kolotoče.

A fyzicky se budete cítit dobře?

Doufám, že ano. Na tréninku můžete jezdit, jak chcete, dáte si tři čtvrtě hodiny bruslení, ale ten zápas nenahradí nic. A čím je člověk starší, tím to cítí ještě více.



Řešíte nějak to, že váš první extraligový zápas po návratu bude shodou náhod proti Pardubicím, proti kterým jste se zranil?

Je to trochu ironie. Uvidíme, jestli nastoupím, domluvíme se s trenéry. Pardubicemi to skončilo, tak to jimi zase začne.