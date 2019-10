Plzeň si v hokejové Lize mistrů zahraje s Lausanne, Hradec Králové čeká v osmifinále Mannheim

Hokejisté Plzně, kteří v minulém ročníku prošli až mezi nejlepší čtyři týmy, se utkají v osmifinále Ligy mistrů s Lausanne, Hradec Králové bude hrát s Mannheimem. V případě dalších postupů by zbývající dva čeští zástupci v soutěži mohli svést společný souboj až ve finále. Rozhodl o tom páteční los v Helsinkách. Helsinky 13:04 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hokejistů Plzně z gólu vstřeleného do branky finské Hämeenlinny v Lize mistrů | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Oba extraligoví zástupci, kteří se po vyřazení šampiona Třince a vicemistra Liberce v základní skupině dostali do play off, byli nasazeni jako druhé týmy základních skupin do koše B. Čekali tím pádem na soupeře, kteří obsadili první místa.

Plzeň i Hradec začnou 12., nebo 13. listopadu doma a odvety je čekají 19. listopadu na ledě soupeře.

Los osmifinále hokejové Ligy mistrů (první zápasy 12. a 13. listopadu, odvety 19. listopadu):

Djurgaarden IF - Skelleftea AIK (oba Švéd.), Augsburg Panther (Něm.) - EHC Biel-Bienne (Švýc.), Junosť Minsk (Běl.)- Red Bull Mnichov (Něm.), Färjestad BK - Frölunda Indians (oba Švéd.), Tappara Tampere (Fin.) - EV Zug (Švýc.), SC Bern (Švýc.) - Lulea (Švéd.), Mountfield Hradec Králové - Adler Mannheim (Něm.), HC Škoda Plzeň - Lausanne HC (Švýc.).