Hokejová Liga mistrů zvyšuje odměny i prestiž, do fotbalové jmenovkyně má ale pořád daleko

„Vnímáme to, vnímají to i naši fanoušci. Zvlášť v Plzni je o to velký zájem, lidi na to chodí, užívají si to a má to opravdu úroveň,“ říká plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Čihák se mohl se svým týmem v loňské sezoně přesvědčovat až do semifinále, že fanoušci na západě Čech o hokejovou Ligu mistrů zájem mají. Že se čeští diváci na tuto soutěž těší, je cítit i před novou sezonou. Například v Třinci už vyprodali zájezd pro fanoušky na úvodní dva zápasy do Finska a Běloruska. A na divácký zájem si nemůžou stěžovat ani v Liberci.

„Věřím, že jsou rádi. Není to zpestření jen pro nás jako pro hráče, ale určitě i pro fanoušky. Je to možnost vidět jiné týmy, navíc přijedou i noví fanoušci. To by měla být ta správná část Ligy mistrů, že se potkávají cizí týmy, které se v sezoně nepotkají,“ říká liberecký kouč Patrik Augusta.

Vítaným zpestřením pak může být Liga mistrů i pro samotné hokejové kluby. Vedení soutěže totiž navýšilo odměny za start v Lize mistrů a také prémii za celkové vítězství. V přepočtu 11 milionů korun za celkový triumf je ale v porovnání s několikanásobně vyššími odměnami za pouhou účast ve fotbalové Lize mistrů stále drobná částka.

„Pro kluby v základních skupinách plus ještě třeba v osmifinále nebo čtvrtfinále je to pořád finančně zatěžující. Je to opravdu na hraně. Ale samozřejmě je pozitivní, že s tím vedení této ligy chce něco dělat a prize money navyšuje. Věřím, že až se to překlene třeba jako ve fotbale, kde to má už dlouhou tradici, a bude to finančně zajímavé, tak to bude mít ještě daleko větší prestiž,“ říká plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Čtveřici českých klubů navíc v Lize mistrů nově pomůže i půlmilionová finanční injekce od českého hokejového svazu.