Klepiš oblékl po téměř 30 letech dres Sparty. ‚Byl jsem nervózní,‘ přiznal hokejista po startu v Lize mistrů
Hokejisté Sparty Praha připravili v Lize mistrů jako první porážku švédské Frölundě. V chomutovském azylu ji porazili 4:2. Přispěl k tomu i nečekaný záskok. Z prvoligové farmy v Litoměřicích si Sparta tentokrát nevytáhla žádného ze svých mladíků, ale mistra světa z roku 2010 Jakuba Klepiše, který se stal v létě posilou severočeského celku.
„Asi za to dostanu zítra v kabině čočku, ale je to sen každého zahrát si za Spartu,“ přiznal Jakub Klepiš, který hrál v extralize za pražskou Slavii a dres jejího rivala oblékl po téměř třiceti letech.
Poslechněte si, jak hodnotil Jakub Klepiš svůj nečekaný start v dresu hokejové Sparty
„Za Spartu jsem začínal, a když jsem ve 4. nebo 5. třídě odcházel, tak jsem si s taťkou říkal, že se jednou vrátím. A to jednou přišlo teď. Sice to bude to jenom na chvilku, ale i kdyby to bylo na jeden zápas, tak jsem si to užil a je to odkliknutý jeden ze snů,“ dodal.
Spartě se totiž ve čtvrtek zranil elitní centr Devin Shore, a proto funkcionáři Patrik Martinec s Jaroslavem Hlinkou rychle vytočili na mobilu číslo zkušeného útočníka.
„Bylo to narychlo, hodně narychlo. Bylo to po domácím zápase, když jsme hráli v Litoměřicích. Už jsem byl skoro v Praze a musel jsem jet zpátky pro věci, takže jsem se projel,“ popisoval Klepiš hektickou situaci před utkáním.
„Volal mi Patrik Martinec, že mluvil s Hlínou. Ptali se, jestli chci přijet, tak tam asi jiná odpověď než ano neexistovala. I když mi je jednačtyřicet a něco jsem odehrál, tak abych pravdu řekl, byl jsem trochu nervózní, jak večer předtím, tak dneska před zápasem,“ připustil zkušený útočník.
‚Musíte vydat to nejlepší‘
S nervozitou si ale poradil, vůbec nebylo poznat, že hraje za A-tým Sparty poprvé. Proti špičkovému evropskému soupeři zvládl téměř deset minut, platný byl i v oslabení. Hrál s velkou energií.
Hokejisté Sparty slaví v Lize mistrů další výhru, po obratu přestříleli švédskou Frölundu 4:2
„I kdybych ji neměl, tak ji musím mít. Když sem přijdete hrát Ligu mistrů a hrajete za Spartu, tak každý profík, i když se necítí, tak stejně musí vydat to nejlepší,“ myslí si litoměřický hokejista.
„Viděl jsem nějaké klipy, když jsme měli meeting. Viděl jsem tu rychlost a říkal jsem si: ‚No, to budu muset trošku přidat.‘ Ale nemyslím, že to bylo tak hrozné,“ usmíval se Klepiš, který nastoupil ve čtvrté útočné formaci.
Po zápase ho chválil i jeho nový spoluhráč Tomáš Hyka. „U něj je věk jenom číslo. Znám ho x let a je skvěle připravený, vůbec jsem o něm neměl pochyby. Bylo to jednodušší, když nám vypadl centr. Klépa hraje centra, může hrát každou pozici. Takový zkušený hráč se vždycky hodí. Zapadl skvěle, hrál výborně, takže pro nás jenom dobře,“ nešetřil pozitivy.
Klepiš Spartě pomohl, i díky němu porazila před třemi tisícovkami fanoušků švédskou Frölundu 4:2.