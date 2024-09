Hokejové Pardubice v Lize mistrů porazily Fehervár 7:0, Sparta podlehla finské Tappaře po nájezdech

Východočeši už v čase 5:08 měli na své straně dvoubrankový náskok. Po dvou gólech vstřelili kapitán Lukáš Sedlák a Martin Kaut. Tři body za branku a dvě nahrávky zaznamenal další útočník Jiří Smejkal. Nulu udržel brankář Tomáš Vomáčka.

Dynamo v úvodním soutěžním utkání sezony nastoupilo i s novými posilami, v první útočné formaci hráli Červenka a Smejkal, v obranných řadách nechyběl Šustr. Hned od začátku rozehráli Východočeši dlouhou přesilovku, poté co byl už po 13 sekundách vyloučen do konce zápasu Campbell. A ještě v první minutě se střelou od modré čáry prosadil Čerešňák.

Druhý zásah si mohl připsal Herčík, ale po trenérské výzvě Fehérváru jeho gól rozhodčí odvolali, protože situaci předcházela hra rukou v útočném pásmu. Jenže další souhru zakončil Sedlák a ještě v přesilovce přidal druhý gól Pardubic. Kapitán Dynama se znovu trefil na začátku druhé třetiny, kdy už zvýšil na 3:0. V polovině utkání na něj navázal Smejkal, jenž zakončil z dorážky.

Východočeši si potom vyzkoušeli i hru v oslabení a 80 sekund se ubránili ve třech proti pěti hráčům Fehérváru. Druhé dějství zakončil faul Kuralta na Smejkala, druhý hráč Fehérváru zamířil předčasně do kabiny a Východočeši hráli další pětiminutovou přesilovku. Během ní se po přestávce trefil Herčík, šestý gól Dynama přidal Kaut.

Po faulu na Dvořáka jel Kaut ještě trestné střílení, které povedenou kličkou proměnil. Pardubičtí zaznamenali jednoznačné vítězství a už v sobotu je čeká na domácím ledě další zápas. Od 16.30 vyzvou Tapparu.

„Vítězství, i když vypadá jednoduše, tak určitě jednoduché nebylo. Fehérvár hrál velice důrazně a my jsme se s tím museli popasovat. Ať už se jednalo o chování pod tlakem presujících hráčů nebo využití speciálních formací, kam jsme museli zapracovat i hráče, kteří by se tam normálně nedostali, a ukázalo nám to další možnosti,“ řekl asistent pardubického trenéra Vít Černohous.

Pražané padli po nájezdech

Za Spartu nastoupil poprvé v nové sezoně obránce Ondřej Mikliš, který dosud v nominaci na přípravné zápasy chyběl a řešil se jeho podpis smlouvy od další sezony v Pardubicích. S kapitánským „céčkem“ hrál Miroslav Forman, který jej bude mít v sezoně na domácí zápasy, zatímco na venkovní ho vystřídá Vladimír Sobotka. Dosavadní kapitán Michal Řepík bude asistent stejně jako Michal Kempný, Filip Chlapík a Jani Lajunen.

Po 77 sekundách neproměnil trestné střílení hostující Tanus, Spartě v úvodní části nepomohly prolomit bezbrankový stav ani dvě přesilové hry či samostatný únik Davida Vitoucha. Ve druhé části Pražané nevyužili ani třetí početní výhodu a sami v prvním oslabení inkasovali. Skóre otevřel v čase 29:24 Aleksi Mustonen. V 35. minutě po zadovce Pavla Kousala vyrovnal Chlapík. Puk odvrátil až za brankovou čárou obránce Aleksi Matinmikko.

Třetí třetina ani pětiminutové prodloužení, při kterém sám před Juhou Metsolou neuspěl Roman Horák, rozuzlení nepřinesly. V rozstřelu rozhodl svým druhým proměněným pokusem Tanus. Za Spartu uspěl jen v deváté sérii Horák.

Hokejová Liga mistrů: HC Dynamo Pardubice - Fehérvár AV19 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) Branky a nahrávky: 1. Čerešňák (Radil, Smejkal), 6. L. Sedlák (Červenka, Smejkal), 24. L. Sedlák (T. Dvořák, Šustr), 30. Smejkal (Šustr), 42. Herčík (R. Kousal), 46. M. Kaut, 54. M. Kaut z trest. střílení. Rozhodčí: Kika, Šír - J. Ondráček, Thuma (všichni ČR). Vyloučení: 4:4, navíc Campbell a Kuralt (oba Fehérvár) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 4522. Sestava Pardubic: Vomáčka - Čerešňák, Hájek, Šustr, T. Dvořák, D. Musil, Vála, Houdek - Červenka, L. Sedlák, Smejkal - M. Kaut, R. Kousal, Radil - Herčík, T. Zohorna, Paulovič - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Zadina. HC Sparta Praha - Tappara Tampere 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 35. Chlapík (P. Kousal) - 30. Mustonen (Leskinen), rozhodující sam. nájezd Tanus. Rozhodčí: Květoň, Pražák - Lhotský, J. Svoboda (všichni ČR). Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 5533. Sestava Sparty: Kořenář - Kemiläinen, Moravčík, Tomov, Krejčík, Pavlák, Irving, Mikliš - Řepík, Sobotka, Hyka - Chlapík, R. Horák, D. Vitouch - P. Kousal, O. Najman, M. Forman - M. Vitouch, O. Hrabík, K. Hrabík. Trenér: Gross.