Čtvrtfinále Ligy mistrů bez výhry. ‚Nic podobného jsem nikdy nezažil,‘ slaví po postupu Machovský

Na ledě svého soupeře nepřehráli, přesto postupují. Vítkovičtí hokejisté v osmifinálové odvetě Ligy mistrů doma remizovali s finským Lahti 1:1 a dostali se mezi osm nejlepších týmů soutěže. Ostravané měli výhodu třígólového náskoku z prvního zápasu. Duel v Lahti se za bezbrankového stavu nedohrál kvůli dírám v ledu. Vítkovice kontumačně zvítězily 3:0 a právě tento náskok se v odvetném utkání ukázal jako klíčový. Ostrava 7:17 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Vítkovic Matěj Machovský a Antti Tyrväinen z Lahti | Foto: Ožana Jaroslav | Zdroj: ČTK

„Nikdy jsem v hokeji nezažil, aby se rozhodovalo takhle,“ reaguje na nezvyklý postup do čtvrtfinále Ligy mistrů brankář Vítkovic Matěj Machovský. On sám by se kontumační výhry z prvního duelu klidně vzdal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy hokejistů Matěje Machovského a Michala Jodána po souboji Vítkovic s Lahti

„Já byl ve Finsku za plichtu a aby se poté hrál jeden rozhodující zápas, tak by to bylo lepší.“ Pravdou je, že za stav ledové plochy není zodpovědný nikdo jiný než domácí klub, což platí i v tomto případě. Jenže podle obránce Lahti Michala Jordána se úvodní zápas měl hrát nikoliv ve Finsku ale ve Vítkovicích.

„První věc byla, že jsme v základní skupině skončili před nimi, ale měli už vybookovaný let. Měli jsme začínat venku, tímhle se to celé přehodilo. Samozřejmě nevím, čí to byla chyba a jak se to mohlo stát, ale bohužel se to stalo. Nechci se na to vymlouvat, ale jet do Vítkovic a prohrávat 3:0, to je velké manko,“ nabízí svůj pohled český obránce. Vítkovice tak mohly doma klidně prohrát o dva góly a k postupu by to stačilo. Ale byli to právě Ostravané, kteří se dostali do vedení jako první.

„Věděli jsme, že na nás skočí a že se budou snažit dát góly, ať se aspoň nějak stáhnou a je to stále hratelné pro ně. Bohužel se jim to nepovedlo a my jsme ten zápas, navíc s jednobrankovým náskokem, kontrolovali. Je to zajímavá situace a ještě jsem to nezažil, tak alespoň něco nového,“ doplňuje vítkovický gólman Matěj Machovský. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů narazí ostravský tým na švýcarský Rapperswil.

Kiitos @PelicansFi



Onnea Liigassa



Thank you Lahden Pelicans! Good luck in Liiga



Děkujeme Pelikáni Lahti! Hodně štěstí ve vaší finské Liiga! pic.twitter.com/oyB9kxxQNV — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) November 21, 2023