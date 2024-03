‚Ještě nechceme jet na dovolenou.‘ Litvínovský Baránek očekává v sérii s Pardubicemi ostrý hokej

Ve svém živlu je hokejový obránce Litvínova Marek Baránek. Osmi hity a třinácti zblokovanými střelami pomohl severočeskému klubu po devíti letech do semifinále extraligy. Modřin na jeho těle přibývá, devětadvacetiletému tvrďákovi to ale nevadí. A počítá s dalšími. Jeho tým se totiž postaví proti Pardubicím. Litvínov 20:00 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Litvínova | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia, ČTK

„V play-off to nebolí. Jsem pomlácený, ale to tak občas je,“ nestěžuje si Baránek.

Soupeřům leze na nervy. V litvínovském mužstvu totiž plní roli provokatéra. Soky deptá fyzickou hrou i slovními výpady.

„To mě baví. Pořád na někoho pořvávám a snažím se protihráče vyvést z koncentrace. Po přerušení do někoho drcnu, to miluju. Já mám trash talk rád a je to super,“ směje se rodák z Ústí nad Labem.

Občas to ale Marek Baránek přežene. Třeba jako v předkole, kdy se chtěl po vstřelené brance podělit o svou radost s plzeňskou střídačkou.

„Je to tím, že jsem loni hrál v Plzni. Všechny zápasy na mě jejich kustod pořvával a provokoval. Když jsem dal gól, tak jsem naznačil, že si s ním plácnu. Čároví rozhodčí to viděli a šel jsem na trestnou lavici,“ přiznal Baránek.

S Pardubicemi očekává litvínovský hokejista pořádně ostrou partii.

„Těším se na to, očekávám ostrou sérii. Když jsem viděl, co dělali proti Hradci Králové u brankáře, tak jsme se bavili, že jsme zvědaví, co se bude dít, jestli to bude vyostřené. Nelíbí se mi, když před brankářem někdo úmyslně zabrzdí. S Plzní se to řezalo víc, s Brnem jsme byli klidnější, ale s Pardubice to zase přijde,“ tuší Marek Baránek.

Svůj rozjetý Litvínov nestaví před soubojem s vítězem základní části do role outsidera.

„Mají silný tým a v jejich útoku jsou všichni produktivní, ale my chceme jít dál a tomu vše podřídíme. Play-off je jiná soutěž, je to 50 na 50, přestože jsou Pardubice favoritem, tak nám právě to může hrát do karet. My nejsme v nastavení, že to teď nějak odehrajeme a ještě nechceme na dovolenou - chceme hrát dál,“ burcuje tvrdý obránce

První zápas semifinále play-off hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Litvínov začne na stadionu Dynama v neděli v 17 hodin.