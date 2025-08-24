‚Litvínov nezhasne.‘ Fanoušci Vervy rozjeli s odchodem Orlenu pomoc klubu, prodávají trička
Hokejoví fanoušci Litvínova se strachují, že za rok přijdou o zápasy svého milovaného klubu v extralize. Po nadcházející sezoně z něj totiž odejde většinový vlastník - společnost Orlen Unipetrol. Místní fanoušci proto rozjeli záchranářskou misi. Ve velkém začali prodávat trička s nápisem Litvínov nezhasne, které se dají koupit před přípravnými zápasy Litvínova.
Zástupci majoritního akcionáře a generálního partnera klubu společnosti Orlen Unipetrol totiž v polovině června oznámili, že po sezoně spolupráci s klubem ukončí.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o fanouškovské iniciativě "Litvínov nezhasne", kterou chtějí fanoušci Severočechů klubu pomoct po odchodu hlavního akcionáře klubu - společnosti Orlen.
Společnost chce naplno koncentrovat své zdroje do základní výrobní činnosti v rafinériích. Svůj podíl ve výši 71 procent je připravena převést případnému novému akcionáři. V akciové společnosti drží ještě 20 procent město a zbylých devět procent spolek HC Litvínov.
„Chceme podpořit Litvínov. S manželem fandíme už 30 let. Bez hokeje by to už nebyl ten náš Litvínov, prostě sem patří. Pochází odtud jedni z nejlepších hokejistů, co jsme kdy měli. Musí to tu žít i nadále,“ hlásí u stánku před Zimním stadionem Ivana Hlinky jedna z fanynek, která si kupuje speciální edici triček s heslem Litvínov nezhasne.
„Koupil jsem si dvě trička, abych je mohl točit. Celkem jsme do toho s rodinkou zainvestovali téměř tři tisíce a to mě ještě trochu krotili,“ směje se další fanoušek před začátkem přípravného duelu s Karlovými Vary.
„Jednou Cheza, navždy Cheza. Každý je tu velmi vystresovaný. Kdyby Litvínov přišel o extraligu, tak by se stalo něco hodně špatného. Litvínov do extraligy patří, poctivě jsme si ji vybojovali a nikdy jsme nesestoupili. Doufám, že se najde sponzor nebo skupina sponzorů, kteří pomůžou udržet Litvínov v extralize,“ pokračuje fanoušek, který má znak klubu dokonce vytetovaný na pravém bicepsu.
Jedním ze zakladatelů iniciativy je Jan Ptáček, předseda fanklubu litvínovského hokeje. Ten se svými kolegy zahájil prodej triček jak v Litvínově, tak i v nedalekém Mostě a plánují další aktivity.
„Dostaneme se přes 2000 prodaných kusů, což je myslím, velké číslo. Z každého trička nám jde přibližně 348 korun, takže jsme vydělali něco kolem 700 tisíc korun. Ale naším hlavním cílem bylo dostat to heslo a tu iniciativu mezi lidi, a poté na tričkách vydělat první milion. Navíc za chvíli spustíme i e-shop, kde ladíme poslední detaily,“ uzavírá Ptáček.