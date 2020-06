Hokejista Erat další titul s Kometou nepřidá, v 38 letech ukončil kariéru

„Je to definitivní, nastala pravá chvíle,“ řekl Erat serveru iSport.cz. „Jako u drtivé většiny kluků je to rodina a zdraví,“ dodal osmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Turíně.

„Mám dvě vyhřezlé plotýnky v zádech, je tam díra až dvanáct milimetrů. Takže by to spravila jenom operace, nebo bych musel neustále cvičit a zkusit to se sebezapřením. Zatím jsem podstoupil jenom to druhé, dost jsem si protrpěl. Ale už stačilo. Zdraví je nejdůležitější. Nechci dopadnout tak, že bych si s dětmi nemohl zahrát fotbal, zabruslit. Jak teď nejsem na ledě, vidím, že jinak sportovat můžu,“ doplnil Erat.

Erat začínal s hokejem v rodné Třebíči, odkud se později dostal do Zlína. Na draftu NHL v roce 1999 si ho jako 191. v pořadí vybral Nashville. V jeho dresu pak Erat odehrál dohromady přes 700 zápasů.

V roce 2013 ho klub vyměnil do Washingtonu, kde se mu ale příliš nedařilo a po necelém roce odešel do Phoenixu. Před sezonou 2015/16 se Erat vrátil do Evropy, kde podepsal smlouvu s Omskem v KHL. Po jedné sezoně v Rusku posílil Erat kádr brněnské Komety.

Juniorský mistr světa z roku 2001 má na kontě v NHL celkem 881 utkání základní části a 545 bodů za 176 branek a 369 asistencí. V 50 zápasech play-off zaznamenal osm gólů a 15 přihrávek.

V domácí extralize nastoupil Erat za Zlín a Kometu k 227 utkáním a nasbíral 185 bodů za 65 branek a 120 asistencí. V letech 2017 a 2018 slavil v Brně zisk mistrovského titulu. V roce 2001 dosáhl v dresu Red Deer z WHL i na Memorial Cup pro vítěze CHL.

Účastník čtyř mistrovství světa a tří olympijský her sehrál v české reprezentaci 67 utkání a vstřelil 14 branek. V roce 2006 byl členem bronzového týmu na olympiádě v Turíně i stříbrného výběru na mistrovství světa v Rize. Další cenný kov přidal Erat na šampionátu v roce 2012, kde Češi vybojovali bronz.

V uplynulém ročníku, ve kterém naskočil do hry až 26. prosince, odehrál 16 zápasů a zaznamenal gól a pět přihrávek. O play-off jej připravila pandemie koronaviru. „Škoda. Ale cítím, že nastal správný čas,“ dodal Erat, který i v předešlé sezoně začal hrát až na začátku prosince.

