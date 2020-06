Problém je spíš vytváření měkkých osobností, říká mentální kouč o slovech trenéra z uniklé nahrávky

Českým hokejovým světem hýbe zvuková nahrávka z kabiny dorostu Techniky Brno. Trenér Martin Stloukal na ní vulgárně kritizuje především fyzický stav svých svěřenců po nucené koronavirové pauze a jejich životosprávu. Podle odborníků na sportovní psychologii jsou problematická spíš slova, která Stloukal volil, než obsah jeho projevu. Brno 17:37 16. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Martin Stloukal. | Zdroj: Profimedia

Nahrávku, která má pocházet z konce května, zveřejnil v pátek server Sport.cz. Zkušený kouč Martin Stloukal, který v minulosti vedl v EBEL seniorské týmy Znojma či rakouského Klagenfurtu, během téměř osmiminutového monologu v kabině vulgárně kritizuje fyzický stav mladých hokejistů, ve kterém se po koronavirové pauze vrátili zpět.

Tendenční kauza, reaguje vedení Techniky na uniklou nahrávku. Stloukal zůstane koučem dorostenců Číst článek

„O formě můžeme diskutovat, každopádně si myslím, že důležitá je myšlenka, kterou tím chtěl říct, a s tou souhlasím. Nemyslím si, že je to něco, co bychom ve sportu neznali nebo nevěděli,“ říká pro iROZHLAS.cz mentální kouč sportovců Jiří Kastner. „Pokud se bavíme o tom, jestli ho označit za hulváta, nebo srdcaře, tak bych sázel spíš na srdcaře,“ dodává Kastner.

Spíš forma než obsah Stloukalova projevu je problematická i podle sportovního psychologa Mariana Jelínka, který o případu mluvil ve vysílání Radiožurnálu.

„Je to sport a sem tam ostřejší slovo padne. To sdělení mělo samozřejmě nějakou formu a tam by určité výhrady být mohly, ale doba je bohužel taková, že radikální hédonismus dostává mládež do nějaké pozice, trenér ztrácí autoritu, a jestliže chce hráče vyvést z komfortní zóny a dostat je do nějakého výkonového stavu, tak samozřejmě začíná být takových excesů daleko víc,“ řekl Jelínek.

„Spoustu věcí řeší za patnáctileté kluky rodiče. On si nepamatuje, kdy má trénink. Jsou určité věci, které se neslučují s tím, jestli chce někdo být sportovcem, v tomto případě téměř vrcholovým sportovcem,“ podotkl Jelínek.

Ostrá Stloukalova slova by neměla mít na mladé hráče a jejich psychiku podle Jiřího Kastnera vliv. Podle něj je naopak schopnost vypořádat se s podobnými situacemi nutnou součástí vývoje sportovce.

„Nemyslím si, že by z toho ti kluci měli mít nějaká nedej bože traumata, právě naopak. Problém dnešního sportu je spíš zlehčování a vytváření měkkých osobností, které se pak ve chvíli, kdy přijde opravdový tlak, rozsypou. Myslím, že schopnost se povznést nad prohru nebo i nad to, že mi někdo nadává, patří do rozvoje osobnosti. Potkají se s daleko těžšími situacemi,“ vysvětluje Kastner.

'Je to nadsázka'

Kritiku kvůli rasismu vzbudila Stloukalova slova o životosprávě svěřenců. „O smaženým žrádle se ani nebudeme bavit. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch, nebo něco takovýho. Nebo pizzu! No to ani náhodou, hošánci!“ rozčiluje se kouč na nahrávce.

Sám trenér se v rozhovoru pro iSport.cz brání, že rasista není, a svá slova označil za nadsázku. „Když jsem zmínil čínské bistro, aby tam kluci nechodili kvůli těm přejetým psům, krysám a tak dál, je to přece nadsázka, to snad každý ví. Schválně to zlehčíte, aby se ti kluci taky trochu zasmáli,“ uvedl v rozhovoru.

„Zaznívají tam věci v takové surovosti. Vyznívají samozřejmě vyhroceně, ale nejsem toho názoru, že bych chtěl někoho hanlivě označit. Použil to v daném kontextu jen proto, aby tomu všemu dal důraz,“ myslí si Kastner.

Za Stloukala se postavilo i vedení klubu, a Stloukal tak nadále povede dorostenecké družstvo. „S trenérem byl proveden pohovor, ve kterém byl upozorněn na nevhodnost některých používaných metafor v nahrávce,“ stojí v prohlášení na stránkách klubu.

Zveřejnění nahrávky

Podle Kastnera je problematické i samotné zveřejnění nahrávky, o které se pravděpodobně postaral jeden z hráčů. Podobné incidenty by mohly mít vliv na trenérskou práci.

„Na téhle kauze je nepříjemné to, že se teď spousta trenérů bude bát, že jsou nahráváni, že to někdo zveřejní. Ve sportu nebo kdekoliv jinde potřebujete upřímnost, otevřenost, prožívat emoce naplno,“ říká Kastner.

„Ve chvíli, kdy se vytváří takový celospolečenský nátlak na autority typu trenéra nebo učitele, že si je někdo nahrává, tak to na ně vytváří tlak a o to míň jich to bude chtít dělat a o to míň jich to bude dělat naplno, protože budou mít v hlavě strašáka, že je někdo nahrává,“ myslí si Kastner.