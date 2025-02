Je to nesmírně těžké, říká sportovní ředitel Zlína k postupu do extraligy a doufá v úpravu

Hokejový Zlín opustil extraligu po přímém sestupu v roce 2022. Od té doby došel dvakrát do finále první ligy a jednou až do baráže. Klub je připravený v případě postupu nejvyšší soutěž okamžitě hrát a zkušenosti z posledních dvou let mu dávají do nadcházejícího play-off Maxa ligy určitou výhodu. O tom mluví i sportovní manažer Beranů Jan Srdínko. Zlín 20:35 24. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Zlína po zápase Maxa ligy s Porubou | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Tým se za tu dobu zase obměnil, takže takhle dopředu nekoukáme. Chceme dělat postupné kroky a postupně se připravovat, to znamená vyladit formu, aby byla co nejlepší v play-off. Teď potřebujeme, abychom zápasy už hráli play-off důrazem v předbrankovém prostoru a ta hra tomu musí odpovídat,“ říká sportovní manažer hokejového Zlína Jan Srdínko.

Berani před sestupem hráli nejvyšší soutěž nepřetržitě od roku 1980. V případě návratu mezi elitu tedy dobře ví, co extraliga obnáší.

„Samozřejmě máme nejvyšší cíle a v případě, že by k tomu došlo a všechno by se podařilo, setkalo by se všechno sportovní štěstí a výkonnost, ten správný moment, tak samozřejmě na to budeme připravení,“ pokračuje Srdínko, který loni během sezony nahradil na pozici hlavního kouče Miloše Říhu a dovedl tým do finále.

Nyní už jako sportovní manažer má na starost skladbu kádru, který by v případě postupu musel doznat značných změn a také navýšení rozpočtu.

„Minimální rozpočet na tým musí být kolem osmdesáti milionů. My samozřejmě budujeme kádr, potřebujeme si pojistit opory, které tu sezonu táhnou. Hrajeme Maxa ligu. Ve chvíli, kdy by se všechno potkalo, tak budeme muset zase přehodnocovat a řešit věci ohledně extraligy. Ale to je ještě běh na dlouhou trať a zatím to nemá smysl ani řešit,“ ví bývalý hlavní trenér Beranů.

Postup jako utopie

Nejprve se totiž Zlín musí do baráže o extraligu dostat. A v současném systému se jeví postup týmu z první ligy jako utopie.

„Je to nesmírně těžké. Jenom když člověk vezme, jakým počtem zápasů musí projít v play-off, co to sebere sil, zranění. Všichni zúčastnění se přesvědčili, že to je nesmírně těžké,“ podotýká Srdínko.

„Je to v jednání mezi extraligou a sdružením klubů první ligy, o to se hodně stará náš generální manažer Honza Pravda. Uvidíme, kam se to posune. Ale já si myslím, že určitě dojde k úpravě a situace na hokejovém trhu se pak posune, okysličí se a bude to zajímavé pro všechny zúčastněné,“ míní sportovní ředitel Beranů, že změna prolínání obou soutěží je nasnadě a intenzivně se řeší.

Zajímavé by také mohlo být opakované finále proti Vsetínu, který Maxa ligu momentálně vede. Srdínko v zelenožlutých barvách získal pět extraligových titulů a do Zlína se vydal právě z lavičky Vsetína. Další vzájemný střet by tak uvítal.

„Je to svátek hokeje a je to prostě nádherné. Vyprodané zimáky a ta kulisa, atmosféra na obou stranách. Já bych se tomu nebránil a kdyby to dopadlo takhle, že bychom si zase zahráli finále, já bych byl hrozně rád,“ usmívá se sportovní manažer Zlína Srdínko při pomyšlení na valašské derby ve finále první ligy. K tomu se ale oba celky nejprve musí dostat, našlápnuto ale mají slušně.