Špaček se v dresu Frölundy vrátil v Lize mistrů na český led, o další šanci v NHL zatím nepřemýšlí

Tři roky bojoval v zámoří o šanci zahrát si NHL, nakonec zvolil návrat do Evropy. Čtyřiadvacetiletý hokejový útočník Michael Špaček po angažmá ve Finsku pomohl Třinci k extraligovému titulu. Po sezóně ale kývl na nabídku švédské Frölundy. V dresu nového týmu také odehrál úvodní duel Ligy mistrů v Mladé Boleslavi. Frölunda vyhrála 4:1 a po vítězném utkání poskytl český reprezentant rozhovor pro Radiožurnál. Rozhovor Göteborg (Švédsko) 12:05 27. srpna 2021

Hokejista Michael Špaček v dresu českého národního týmu | Foto: Ludvig Thunman | Zdroj: Reuters

Po krátké době jste se vrátil na český led. Kolik sil stál ten úvodní zápas Ligy mistrů v dresu Frölundy proti Mladé Boleslavi?

Byl to určitě těžký zápas. Klukům jsem říkal, že jsem proti Boleslavi hrál minulý rok semifinále, takže jsme věděli, že nás čeká těžký a houževnatý soupeř. Ale prvních 40 minut jsme dominovali, byli silní na puku a padly tam nějaké góly.

Co rozhodlo? Produktivita a zkušenost švédského týmu?

Myslím si, že máme dobré všechny čtyři lajny, tudíž je úplně jedno, jaká je zrovna na ledě. Všechny čtyři hrály dobře a to rozhodlo.

Vrátil jste se sem po krátkém čase, tak jak se zatím se švédským hokejem a novým týmem sžíváte?

Je to jiné. Abych se přiznal, trochu si ještě zvykám. Tréninky jsou tu náročné, ale věděl jsem, že to tak bude. Ještě se necítím tak jako obvykle, ale doufám, že formu vyladím a budu se cítit líp a líp.

Předtím jste byl i ve Finsku. Finský hokej a švédský hokej - jsou tam rozdíly?

Trochu to jiné je, švédský je určitě silovější a troufám si říct, že je rychlejší. Čeká mě ještě spoustu práce a já doufám, že si na to zvyknu.

Je Švédsko opět odrazovým můstkem pro zámoří?

Těžko říct, uvidíme. Momentálně se soustředím na to, abych podával co nejlepší výkony Frölundě, uvidíme, co bude pak.

Jak člověk ve čtyřiadvaceti letech řeší NHL a svou budoucnost?

Už jsem v Americe tři roky byl, bohužel mi to tam nevyšlo. Dveře jsem si tam ale nezavřel, jednou bych se tam rád vrátil, když bude příležitost a bude to dávat smysl. To ale není na pořadu dne, teď se soustředím jen na Švédsko.

Ale ideální věk na zámoří to je, že?

Určitě. Nejlepší je jít tam, když je člověk už trochu zralejší. Já jsem na té farmě (Manitoba Moose, farma Winnipeg Jets, pozn. red.) byl celkem brzo, ale na to se nechci vymlouvat.

Michael Špaček v dresu Winnipeg Jets

Co chybělo k tomu, aby jste se v Americe prosadil víc?

Těžko říct. Dostal jsem povolání nahoru v mém třetím roce, byl jsem tam skoro měsíc, ale bohužel jsem nedostal šanci v žádném zápase, jenom rozcvičky. Možná k tomu člověk potřebuje i trochu štěstí.

Jinou pozici máte ale ve Frölundě. Tam si své odehrajete a určitě na vás spoléhají...

Ano, nešel jsem tam jen tak, přišel jsem jako posila. Jak říkám, momentálně ještě nepodávám takové výkony, jaké bych si představoval, takže musím být určitě lepší. Trenér po mně chce to, na co jsem zvyklý. Tedy ať hodně hraju do ofenzivy - byl silný na puku, rozdával ho do šancí svým spoluhráčům a byl silný v přesilovkách.