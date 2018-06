‚Moje cena stoupla.‘ Vítěz Stanley Cupu Kempný jedná o nové smlouvě, rád by zůstal ve Washingtonu

Ještě na začátku roku v NHL pravidelně nehrál, po výměně z Chicaga do Washingtonu ale nakonec zvedl nad hlavu slavný Stanleyův pohár. Po úspěšném konci sezony teď ale Michal Kempný opět řeší, co dál. Sedmadvacetiletý český hokejový obránce se stane nechráněným volným hráčem a může si tak vybírat z nabídek všech klubů NHL. Z hlavního města Spojených států se ale čerstvý vítěz Stanley Cupu stěhovat nechce. Praha 14:55 27. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kempný (vpravo) při druhém zápase finále NHL | Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Nechci měnit něco, co fungovalo. Kdyby byla možnost pokračovat ve Washingtonu, hrozně rád tam zůstanu,“ svěřuje se Radiožurnálu Michal Kempný.

Hlavní město Spojených států pochopitelně nerad opouštěl. V dresu Washingtonu začal hned po příchodu na konci února pravidelně nastupovat a dokonce střílet důležité góly - třeba jako ten ve finále Stanley Cupu.

Právě Kempného výkony z bojů o Stanley Cup tržní cenu českého beka zvýšily natolik, že už se o něj zajímá hned několik klubů NHL. Najednou je v zámoří z nechtěného obránce Chicaga za půl roku najednou žádané zboží.

„Snažil jsem se pro sebe získat pozici na vyjednávání. Určitě se to otočilo, moje cena trošku stoupla a jsem za to rád. Všechno se momentálně řeší. Mám agenty v Česku i v Americe, kteří na tom pracují. Věřím, že je na to čas dobere se to k závěru, kde budou všechny strany spokojené,“ vysvětluje Kempný.

Právě jedním z agentů, kteří se pro Michala Kempného snaží najít nejvhodnější řešení pro pokračování zámořské kariéry, je Aleš Volek. Ani on ale zatím přesně neví, jaký dres bude sedmadvacetiletý obránce v příští sezoně oblékat.

„Registrujeme zájem, ale ještě se nesmí jednat o finančních podmínkách. Ale tím, co se Michalovi povedlo, jde jeho cena nahoru. Pokud to nebude Washington, určitě vybereme tým, aby byl v dobré situaci,“ naznačuje agent.

Dobrou situací může být i dlouhodobá smlouva, ke které můžou Michalu Kempnému pomoci právě výborné výkony ze závěru letošní sezony.

„Všechno mají na starosti agenti, ti vědí, co dělají. Ale v září mi bude 28 a ta smlouva musí odpovídat,“ uzavírá úvahy nad svojí budoucností v NHL čerstvý vítěz Stanley Cupu Michal Kempný.