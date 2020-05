Hokejista Moravčík znovu zkusí štěstí v zahraničí, od příští sezony bude hrát ve finském Tampere

„Původně se řešilo, že by to bylo na dva roky, ale nakonec z toho vznikl jeden, protože v Tampere se dostavuje nová hala, kam se budou po následující sezoně stěhovat oba týmy, takže se uvidí, jak to půjde. Nebránil bych se zůstat tam déle, ale nechci předbíhat. Zatím bych to nechal otevřené,“ říká o své smlouvě s s Tapparou pětadvacetiletý obránce Michal Moravčík.

Nabídku od čtrnáctinásobného finského mistra přitom dostal už minulý rok v prosinci během reprezentačního srazu. „Byla to první nabídka, která přišla, a docela rychle jsme se domluvili, takže jsem byl rád za jistotu na další sezonu,“ říká Moravčík.

Zatímco uplynulou sezonu začal v Plzni a končil v zachraňujícím se Litvínově, teď jej čeká boj o nejvyšší příčky ve SM lize.

„Každý hráč chce hrát v kvalitním týmu, který má ty nejvyšší ambice, nikdo nechce hrát spodní patra. Musím říct, že letos mi to v Litvínově stačilo.“

Finská nejvyšší soutěž je podle Moravčíka náročná, zejména co se týká bruslení. „Rád bych se v tom i zdokonalil, abych z toho mohl těžit i do dalších let,“ říká Moravčík.

V klubu nebude jediným Čechem, roční smlouvu podepsal také Jiří Smejkal ze Sparty a do Tampere se vrací i gólman Dominik Hrachovina, který zde už několik let působil.

„Měli bychom bydlet nějak poblíž sebe. Cizí hráči by měli žít blíž sobě, aby se nejdřív sžili a potom zapadli do týmu. Je to jednodušší i z hlediska jazyka,“ vysvětluje Moravčík.

Tappara už zahájila přípravu, Michal Moravčík ani další Češi ale na sever Evropy zatím nevyrazili. Reprezentační obránce tak trénuje s bývalými spoluhráči z Plzně - Jakubem Lvem, Janem Schleisem nebo Miroslavem Indrákem. A plánuje, že pronikne alespoň do základů obtížné finštiny.

„Určitě bych chtěl pochytit aspoň nějaké základy. I s Hráškem (Hrachovinou) jsme se bavili, že bych byl rád, kdyby mi nějak pomohl,“ věří v pomoc gólmana Dominika Hrachoviny s finštinou hokejový obránce Michal Moravčík.