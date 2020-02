Hořava po vítězné premiéře: Nebudu dělat chytráka, abych najednou říkal, co Spartě chybí

Změna trenéra pomohla. Hokejisté Sparty ukončili čtyřzápasovou sérii bez bodového zisku a v prvním utkání pod vedením Miloslava Hořavy porazili v prodloužení brněnskou Kometu 4:3. Hned několik hráčů si mohlo vzpomenout na své extraligové začátky, protože právě Hořava jim před lety dal v nejvyšší soutěži první šanci. Praha 8:52 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový trenér hokejové Sparty Miloslav Hořava | Zdroj: www.hcsparta.cz

„Bylo to strašně narychlo. Jsem tady chvilku, nebudu dělat chytráka, abych najednou říkal, co Spartě chybí. To bych si nedovolil,“ řekl sparťanský trenér Miloslav Hořava po vítězné premiéře na lavičce pražského celku.

„Měli jsme dva tréninky. Hráči byli ochotní pracovat a nepřemýšleli o tom, jestli mají hodně tréninků a zápasů, jestli se jim daří, nebo nedaří. Nechci se zachovat jako nějaký ‚jouda‘, abych prohlásil, že jsou hráči bez kondice, jako se to obvykle po příchodu k novému týmu dělá. V žádném případě,“ odmítl výmluvy Hořava.

Spartu přitom převzal pouhý den před extraligovým zápasem proti brněnské Kometě. V klubu ale už působil v sezoně 2010/2011.

„Hned mi probleskl hlavou první trénink, který jsem absolvoval s áčkem. Přišel jsem na sraz asi o čtyři hodiny dřív a byl to jeden z nejtěžších tréninků, který jsem zažil. Chytaly mě křeče, takže vím, že je to náročný trenér,“ vyprávěl útočník Miroslav Forman.

Ten pod Hořavou bez jednoho dne přesně před devíti lety zažil právě ve Spartě extraligový debut. Podobnou vzpomínku by ze současného kádru mohl nabídnout i dlouhodobě zraněný Daniel Přibyl.

„O tom vůbec nemám ponětí. Je to sice hrozné, ale vůbec nevím, je to už dávno,“ přiznal nicméně Hořava. Před sedmi lety trénoval v Litvínově i tehdy v extralize začínajícího obránce Tomáše Pavelku.

„Je to typ trenéra, který nehledí na to, jestli se s někým zná. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že by mohl být pro tenhle tým přínosem,“ řekl Pavelka, který se po hostování právě v Litvínově vrátil zpět do sestavy Sparty.