Dvě minuty navíc. Mistrovství světa bude mít delší přestávky, na začátku třetin nestihla zmrznout voda

V průběhu mistrovství světa v hokeji změnili organizátoři jedno z pravidel. Přestávka mezi třetinami je nově o dvě minuty delší a má 17 minut. Trenérský tým má tak o trochu víc času na poradu v šatně s hráči, kteří pak na začátku třetin nemusí tolik řešit, že na ledě je ještě po rolbách nezamrzlá voda. Herning 12:28 16. května 2025

„Minulý zápas jsme si říkali, že musíme být více opatrní, protože se nám puk zasekával na místě. Sedmnáct minut je ideální,“ pochvaluje si změnu obránce Filip Pyrochta.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o specifických podmínkách ohledně ledu v dánském Herningu

„Ovlivňuje to kvalitu ledu. Šlo vidět, že někdo občas omylem nechal puk za sebou,“ navazuje asistent trenéra Jiří Kalous. Když byla přestávka ještě patnáctiminutová, často se na začátku třetin stejně ještě čekalo, než voda zamrzne. Hokejově to může být velký problém.

Louže za branku v roce 1995 pomohla Vsetínu k prvnímu extraligovému titulu, když ve Zlíně rozhodl Rostislav Vlach – puk se zasekl ve vodě, která nestihla zamrznout a Vlach poté překvapil brankáře Zlína. Bylo to by to velké fiasko, kdyby se něco podobného stalo na mistrovství světa. Pochopitelné rozhodnutí trenéři i hráči vítají.

„Mezi třetinami se například jde na rozhovor, a když na něj jdete, tak jste v časovém tlaku a měl jsme málo času. Nyní je to ideální,“ dodává Pyrochta.

„Je to obrovský rozdíl. Máme nějaký zavedený režim a tohle nám přidává víc komfortu. A i času se podívat na situace z třetiny nebo se déle pobavit s hráči. Je to lepší,“ přibližuje Kalous.

Hokejisté z české extraligy jsou zvyklí na pauzu dlouhou 18 minut, stejně jako hráči, kteří přiletěli ze zámoří. Třeba jako brankář Daniel Vladař z Calgary.

„Pořád to je o minutku kratší, ale zase má zápas větší tempo, rychleji zápas plyne. Obrovský rozdíl jsem necítil, ale každá chvíle volna je fajn,“ dodává Vladař.