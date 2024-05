Mohlo to skončit výhrou na obou stranách, říká po první prohře Stránský. Lituje hlavně pasivního úvodu

Čeští hokejisté našli na domácím mistrovství světa prvního přemožitele, nikoliv ale v základní hrací době. Ze třetího souboje ve skupině vybojovali Rulíkovi svěřenci bod za porážku se Švýcarskem 1:2 po nájezdech. Švýcaři díky tomu vedou neúplnou tabulku, Česko je s dvoubodovou ztrátou čtvrté. Praha 10:59 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté bojují ve třetím utkání základní skupiny se Švýcarskem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byl to těžký zápas a jsem rád, že jsme ho zvládli v tom smyslu, že jsme neprohráli a bojovali jsme o výhru. Nehráli jsme špatně. Celkově musím říct, že hráči nechali na ledě vše a odešli se vztyčenou hlavou,“ cení si předvedené hry a zisku alespoň bodu za porážku 1:2 po nájezdech se silným Švýcarskem na světovém šampionátu v Praze trenér českých hokejistů Radim Rulík.

„Dostali jsme gól z přesilovky, pak jsme z ní gól dali i my. Podržel nás vynikající gólman, Švýcaři měli několik vynikajících šancí,“ chválil reprezentační trenér brankáře Lukáše Dostála.

Brankář Anaheimu pochytal 25 střel, ale zatímco Finy v samostatných nájezdech na úvod turnaje vynuloval, tentokrát ho překonali Philip Kurashev a ještě předtím podruhé v utkání Kevin Fiala.

„Trefili to hezky, nájezdy jsou občas vabank. Byl to vyrovnaný zápas, kluci bojovali, blokovali střely a vytvářeli si šance. Přestože jsme prohráli, můžeme mít hlavy nahoře,“ popisuje Dostál.

Jediným úspěšným střelcem nejen v základní hrací době, ale také v nájezdech byl v českém dresu Matěj Stránský, útočník švýcarského Davosu.

„Bylo to těžké, ale vyrovnané utkání. Až na úvod, během první třetiny jsme byli pasivní a nedělali jsme to, co jsme měli. Dostali jsme gól z přesilovky, to se občas stane. Klidně to mohlo skončit výhrou na obou stranách,“ dodává rodák z Ostravy.

V úterý mají čeští hokejisté na domácím šampionátu podruhé den volna, ve středu je od 16.20 čeká duel s Dánskem, který odvysílá v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport.