Boj o první body. Česká dvacítka vstoupí do mistrovství světa ve středu večer proti Švýcarsku

Duel českých hokejistů se Švýcarskem otevře ve středu mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Svěřenci trenéra Václava Varadi budou ve Vancouveru bojovat o první body do tabulky skupiny A. Tu tvoří se silnými soky Ruskem a Kanadou i Dánskem, které před rokem skončilo deváté, ale předtím překvapilo pátým místem.

