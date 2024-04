Prolomí Finsko kletbu českého čtvrtfinále? ‚Náš hokej je v dobrém rozpoložení,‘ hlásí legendární Kurri

V seriálu Radiožurnálu Sport pokračuje představování účastnických zemí mistrovství světa v hokeji. Řada přišla na Finsko, které na předchozích dvou šampionátech v Česku vždycky skončilo za očekáváním ve čtvrftinále. V roce 2015 slavně padlo 3:5 s domácím výběrem, o jedenáct let dřív těsně nestačilo v prodloužení Kanadě. Seriál Radiožurnálu Sport Praha 18:47 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní finští hokejisté po vyřazení na loňském šampionátu | Foto: Pavel Golovkin | Zdroj: Profimedia

„Byli jsme zase tak blízko. Nakonec jsme odešli s prázdnou. Ale Finsko bylo blízko mnohokrát. Tohle byl jeden z těch roků,“ řekla o porážce 4:5 v prodloužení s Kanadou v roce 2004 finská legenda Jarri Kurri, který tehdy zápas sledoval z tribuny.

Poslechněte si další díl seriálu Radiožurnálu Sport k hokejovému mistrovství světa, tentokrát byli na řadě finští reprezentanté

V týmu Suomi na šampionátu debutoval v roce 1982, kdy ještě Finsko nemělo ve sbírce ani jednu medaili. A to třeba v sedmdesátých letech skončilo šestkrát za sebou čtvrté.

Nejvíc se ale severské zemi daří v posledních letech. Od roku 2019 získali dva mistrovské tituly a jednou byli druzí. Pokazil to loňský ročník a konec ve čtvrtfinále s Kanadou před domácími fanoušky.

„Vyhrávat je těžké. Když zvítězíte jednou, ještě těžší je to zopakovat. Ale řekl bych, že jsme za mnoho let vybudovali systém, který funguje už od juniorských kategorií. Je potřeba se jenom toho systému držet. Nějakou dobu to trvá,“ říká pětinásobný vítěz Stanley Cupu útočník Jarri Kurri, jehož reprezentační vrcholy je stříbro ze šampionátu v roce 1994 a bronz z olympijských her v Naganu.

Změna systému

Hokej ve Finsku podle něj prochází dlouhodobou změnou, která začala před lety nést ovoce. Teď má severská země řadu elitních hráčů v NHL. Kurri zmiňuje své favority.

„Líbí se mi Barkov. To je velmi dobrý univerzální hráč. Dělá věci, které vedou tým k vítězství. Liší se od ostatních, to na něm mám rád. Není dobrý jen v útoku, ale i v obraně, v oslabení a je skvělý na vhazování. Podobný mu je třeba Sebastian Aho. Mikko Rantanen zase umí dávat góly. Pak obránce Miro Heiskanen. Je tam hodně dobrých jmen,“ popisuje Kurri.

Přestože je podle Kurriho aktuální finský hokej v dobrém rozpoložení - mimo jiné jsou Suomi úřadujícími olympijskými šampiony - domácí soutěž nejspíš čeká přetřes. Finská liga totiž podle Jarriho Kurriho rychlému vývoji hokeje v jiných soutěžích nestačí.

„Vede se velká diskuse o tom, jak bude finská liga v budoucnu vypadat. Na mě je tam teď moc týmů. Nemáme na to dostatek kvalitních hráčů. Je to sice dobré pro mladé hráče, že si brzy zahrají mezi dospělými, ale trpí tím kvalita soutěže. Právě o tom se teď diskutuje a nebude jednoduché učinit nějaké rozhodnutí. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ říká legendární finský útočník Jarri Kurri.

Tým jeho rodné země zahájí cestu za první medailí ze samostatného Česka v úvodní den šampionátu 10. května soubojem s domácím výběrem. Utkání začne ve 20:20.