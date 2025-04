Českým hokejistům začíná příprava na mistrovství světa, na úvod je čeká dvojzápas s Německem

Hokejové reprezentaci začíná zápasová příprava na mistrovství světa. Od 19.30 večer nastoupí národní tým v Regensburgu proti Německu. Složení reprezentace se teď bude před světovým šampionátem hodně měnit a kromě vlastních výkonů mohou hráči na dálku sledovat i to, kdo bude v dalších dnech a týdnech konkurent v boji o šampionát. Regensburg 14:51 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenéři hokejové reprezentace Ondřej Pavelec a Jiří Kalous | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

„První rok na kempu před mistrovstvím světa jsem koukal na to, kdo může přijet a pořád jsem počítal jména. A pak jsem zjistil, že nedělám nic jiného a jen koukám okolo sebe,“ přiznává útočník Karlových Varů a teď reprezentace Jiří Černoch, který má bronz z mistrovství světa z Tampere a na šampionátu pak hrál ještě jednou.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o prvním zápase české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa

„Nejlepší je soustředit se sám na sebe a prostě buď přijedou lepší hráči a skončím, nebo to bude stačit. Každý tréninkem se přibližuji tomu, abych se dostal do dalšího týdne,“ doufá Černoch.

A tak to může pro některé trochu připomínat třeba mládežnické kategorie, kdy hráči zejména na startu nové sezony sledují, kdo přijde bojovat o sestavu na stejné pozici. I když u hokejistů, kteří hrají za národní tým, se dá předpokládat, že už od mládí platili k těm lepší a podobné starosti nemuseli mít. Výjimky by se ale určitě našly.

„Samozřejmě, že přemýšlíte, kdo může další týden přijít. Ale tím, že to zažívám asi počtvrté, tak jsem se naučil to nevnímat. To je na hlavu určitě to nejjednodušší,“ říkal Jiří Černoch ještě před cestou s národním týmem do Německa.

Posily z extraligy

Počet možných nominovaných se rozroste o hráče, kteří vypadnou ze semifinále play-off extraligy. A budou mít stejný cíl jako ti, kteří jsou v národním týmu už od prvního kempu v Karlových Varech. Dlouho cestu už z minulých let zná právě Jiří Černoch.

„Vím, jaké to je, ale já na to nekoukám. Chci se posunout do dalšího týdne, poté uvidíme,“ dodává Černoch.

První přípravný zápas hokejové reprezentace začne v německém Regensburgu v 19 hodin a 30 minut. Druhý vzájemný duel se bude hrát v sobotu na stejné místě. Oba duely bude v přímém přenosu vysílat Radiožurnál Sport.