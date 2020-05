Pád na dno, Jágrovo pokárání a cesta za titulem. Před 10 lety hokejisté ostudně prohráli s Norskem

Přesně před deseti lety, 11. května 2010, prožili fanoušci českého hokeje obrovské zklamání. Reprezentace prohrála na mistrovství světa s outsiderem z Norska a byla na pokraji vyřazení ve skupině. Mannheim 16:12 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká střídačka během zápasu s Norskem. Zleva Jaromír Jágr, Roman Červenka, Tomáš Rolinek a Jan Marek. Za nimi trenéři Vladimír Růžička a Josef Jandač. | Foto: Petr Josek Snr | Zdroj: Reuters

Prohra s Norskem byla jen pokračováním trápení národního týmu. Reprezentovat v Německu tehdy odmítla celá řada hráčů z NHL a výběr trenéra Vladimíra Růžičky prohrával už v přípravě. Pak sice na úvod šampionátu přehrál Francii, ale 11. května přišla zmíněná prohra s Norskem.

Autor dvou branek v zápase a největší hvězda českého celku Jaromír Jágr svolal po zápase po skypu tiskovou konferenci a ostře se pustil do hráčů, kteří odmítli reprezentovat.

„Myslím, že všichni, kteří odmítli a nejeli, jsou výborní kluci a hokejisti, ale byly tam určité důvody a problémy, kvůli kterým nejeli. Chci ty hráče poprosit, aby se na ty důvody vykašlali a dali je stranou. Mysli si o trenérovi, co chceš, mně to je jedno, třeba ho za celý šampionát nepozdrav, mně je to úplně jedno,“ říkal tehdy Jágr.

„Chci, aby ten hráč přijel a ukázal tomu trenérovi, že udělal chybu. A potom budou všichni spokojení. Trenér za ním přijde a řekne: 'Děkuju, vyhrál jsi mi tu zápas a já se ti omlouvám, že jsem tě nevzal minule,'“ pokračoval Jágr.

Možná právě tenhle moment odstartoval cestu za titulem. Češi se nebývale semkli, porazili Švédsko a zvládli i klíčový zápas v osmifinálové skupině, kdy potřeboval proti silné Kanadě získat alespoň bod.

Ve čtvrtfinále i semifinále pro sebe rozhodli vyrovnané souboje až v samostatných nájezdech. Ve finále pak dokázali porazit Rusko 2:1 a před turnajem odepisovaní Češi mohli zvednout nad hlavu pohár pro vítěze.

„Mnohokrát jsem o tom četl nebo jsem to viděl u druhých lidí, ale zažít to na vlastní kůži se mi nikdy nepovedlo. Teď vím, co to je jít do turnaje úplně odepisovaný. Moc lidí nám nevěřilo, ale na druhou stranu všechno, co jsme tu dokázali, je zasloužené,“ rozplýval se zlatou medailí na krku Tomáš Vokoun.

Kdo by si to po prohře s Norskem pomyslel. Pro český hokej byl šampionát v roce 2010 poslední, na kterém vybojoval titul mistra světa.