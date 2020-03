Je těžko představitelné, že by se hokejové mistrovství světa konalo, říká Fasel. Rozhodne se v úterý

O osudu květnového mistrovství světa při pandemii koronaviru by mělo být jasněji v úterý odpoledne po jednání rady Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Její prezident René Fasel přiznal, že je v současné situaci konání turnaje těžko představitelné. Zrušení šampionátu je zřejmě neodvratné a vedení federace bude při konferenčním hovoru v úterý od 15.00 jednat, kdy a jakým způsobem ho vyhlásí. Curych 19:44 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident mezinárodní hokejové federace René Fasel | Foto: Sputnik | Zdroj: Reuters

„Při současné situaci je jen těžko představitelné, že by se mistrovství světa konalo. Máme zodpovědnost k lidem v zemi,“ řekl Fasel pro švýcarskou televizní stanici SRF. Pro sedmdesátiletého Fasela, který v září po 26 letech opustí předsednickou pozici, měl být šampionát v rodné zemi i symbolickou rozlučkou.

UEFA bude s asociacemi jednat o osudu Eura, FAČR chce turnaj odložit na podzim nebo příští rok Číst článek

Kvůli pandemii koronaviru byly zrušeny všechny elitní evropské soutěže s výjimkou Kontinentální ligy, z jejíhož čtvrtfinále play off se ale už odhlásili mimoruští účastníci Jokerit Helsinky a Barys Nur-Sultan. Přerušeny jsou i NHL a AHL.

Hokejovému mistrovství světa hrozí, že se nebude konat poprvé od roku 1946. Hrát se mělo v Curychu a Lausanne od 8. do 24. května. Na turnaj, který má rozpočet přes 30 milionů eur (815 milionů korun), bylo prodáno už přes 300 tisíc vstupenek.

Ve Švýcarsku v současné době platí zákaz akcí včetně sportu do 30. dubna. Není jasné, jakým způsobem bude v případě možnosti pokračovat ve zbytku sezony NHL. „Když to bude nutné, tak mistrovství světa zrušíme. Nebojíme se toho i díky tomu, že máme pojistku. Uzavíráme ji od roku 2012. Je to drahé a stojí to 250 tisíc švýcarských franků, ale je to správný krok. Bez pojistky by ztráta představovala asi 20 milionů,“ řekl Fasel pro Le Matin.

„Každý vidí situaci a ta se všude zhoršuje. Nedokážu si představit, že by zodpovědní švýcarští představitelé povolili konání mistrovství světa. Musíme rozhodnout, jestli ho zrušíme, jak ho zrušíme a kdy ho zrušíme. Máme stále několik dnů na rozhodnutí, ale mělo by to být do konce týdne, aby měli jasno organizátoři, úřady, účastníci, sponzoři a partneři,“ řekl agentuře SID prezident Německého hokejového svazu Franz Reindl, který je členem rady IIHF.

Tenisový Prague Open se definitivně ruší. Nebudou ani antukové turnaje ve Stuttgartu nebo Istanbulu Číst článek

Na výsledek rozhodnutí se rozhodli vyčkávat i účastníci Euro Hockey Challenge včetně Česka, které má pořádat také závěrečný turnaj Euro Hockey Tour v Brně od 30. dubna do 3. května.

Už ve čtvrtek sice informoval o zrušení šampionátu magazín The Hockey News, ale IIHF zprávu dementovala. „Jde o to, že švýcarští organizátoři čekali na takové restrikce, aby se mistrovství světa nemohlo konat z důvodu vyšší moci, protože pak jim všechno zaplatí pojistka. Čekali jsme, až nařízení přijde a omezení začnou platit, abychom turnaj nezrušili z naší vlastní vůle,“ řekl deníku Sport český zástupce v radě IIHF Petr Bříza.

„Pokud bude v tu chvíli jasné, že mistrovství světa ve Švýcarsku nebude možné pořádat z administrativních důvodů nebo po nařízeních švýcarské vlády či kantonů, myslím, že pak ho zrušíme. Pokud ne, rozhodnutí posuneme a budeme ho odkládat do doby, než to přijde,“ dodal Bříza.

Odložit šampionát o rok, podobně jako se uvažuje například u fotbalového mistrovství Evropy, není možné. Hokejové MS se koná každoročně a pořadatelé jsou určeni až do roku 2025. Příští rok se turnaj bude konat v Bělorusku a Lotyšsku, potom ve Finsku, v Rusku, v Česku a v roce 2025 si rozdělí pořadatelství Švédsko a Dánsko.