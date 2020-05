V neděli se měly hrát zápasy o medaile na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Šampionát byl ale zrušený kvůli pandemii koronaviru, a tak se nabízí otázka, co absence tak velkého turnaje udělá s mezinárodním hokejem do dalších let. A také jak velký finanční problém to může způsobit. Bern 15:17 24. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tým na mistrovství světa. | Zdroj: Reuters

„Pro Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) to naštěstí takový problém být nemusí, a to ze dvou důvodů. Kontrakt s marketingovou společností je platný dál, a byť ztráty byly velké, hlavně nevysíláním zápasů, tak bude platit i v příštím roce. Minulý rok byl prodloužen až do roku 2033,“ říká člen rady Mezinárodní hokejové federace Petr Bříza.

Podle Břízy IIHF finanční potíže kvůli pandemii nehrozí. Příští šampionát začne později než obvykle

A doplňuje další důvod, proč se nemusí IIHF bát problémů s financemi do dalších let.

„Pojistná smlouva, která byla uzavřena v roce 2012, v sobě měla klauzuli, že kryje náklady pandemie. Díky tomu může IIHF pomáhat svým členům finančními příspěvky a kompenzací za neodehranou sezonu 2019/20, což v téhle chvíli mnohým z nich pomůže,“ říká Bříza.

Pro hokejové fanoušky, kteří plánují dovolenou na mistrovství světa na příští rok, má bývalý brankář informaci, že by se mělo začínat o poznání později než obvykle.

„21. května. Příští rok, pokud to kongres schválí, budeme mít za sebou touhle dobou (24. května) pouhé tři dny mistrovství světa. Zaprvé tvoří jádro evropských týmů hráči z evropských lig a je potřeba dát evropským ligám šanci dohrát sezonu,“ říká Bříza.

„Zadruhé je tu NHL. Taky hledá možné scénáře, mají jich několik. Jeden z těch posledních je, že by začali příští sezonu hrát až v lednu, protože chtějí nejdřív dohrát tu původní. Takže příští rok 21. května v Minsku a v Rize,“ zve Petr Bříza do Běloruska a Lotyšska na mistrovství světa 2021. O to letošní přišli Švýcaři, a pokud budou doufat v další pořadatelství, první volný termín je v roce 2026.