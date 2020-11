Běloruský hokejový šampionát v ohrožení? ‚Kritická je bezpečnost,‘ říká generální sekretář Českého hokeje

Ještě na začátku roku proti sobě seděli prezident Běloruska a předseda Mezinárodní hokejové federace a navzájem si pochvalovali, že se bude příští světový šampionát konat mimo lotyšské Rigy také v běloruském Minsku. Jenže nevyvíjí se jen pandemická, ale i politická situace a už teď termínově posunuté mistrovství v příštím roce by mohlo být v ohrožení. Minsk 16:20 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruský prezident Alexandr Lukašenko má hokej opravdu rád | Zdroj: Reuters

Prezident Běloruska Alexander Lukašenko v družném rozhovoru s šéfem Mezinárodní hokejové federace Reném Faselem říkal, jak to bude skvělý šampionát. Fasel naopak mluvil o pořadatelských zemích – Lotyšsku a Bělorusku – jako o hokejových zemích.

Uskuteční se hokejový šampionát příští rok v Bělorusku a Lotyšsku? Více v příspěvku Františka Kuny

Jenomže po tomhle sezení dvou lidí ve vrcholných funkcích se začala měnit a zhoršovat nejen situace s pandemií koronaviru, ale i ta politická v Bělorusku kvůli prezidentským volbám. Pouliční nepokoje, zatýkání policií a protesty proti výsledku voleb, které znovu ovládl Lukašenko. V zemi, která má hostit hokejové mistrovství světa.

„Pokud ta situace bude nebezpečná, tak by to byl velký problém pro to, aby se mistrovství v této zemi konalo. To znamená, že pro mě je kritické zajištění bezpečnosti,“ řekl Radiožurnálu generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Když se konalo v Minsku mistrovství světa v roce 2014, ukázali pořadatelé, že se o bezpečí, minimálně tedy kolem stadionu, dokázali postarat. Po finálovém zápase, který navštívili prezidenti Běloruska a Ruska, Lukašenko a Vladimir Putin, bylo okolí haly prakticky obklíčené a nešlo se dlouho dostat ven.

Jenže teď je situace o poznání jiná. Lotyši se vyslovili, že za současných okolností nechtějí pořádat turnaj s Minskem.

„Pouze Mezinárodní hokejová federace, což je přes 70 zemí, rozhoduje o přidělení mistrovství světa určitým zemím, a také může jako jediná rozhodnout o odebrání tohoto šampionátu,“ podotýká Urban s tím, že by některé reprezentace mohly mistrovství bojkotovat.

Bez hráčů NHL?

„V březnu jsme si říkali, že za pár měsíců bude lépe. Pak zase že bude lépe někdy v únoru, takže nikdo neví, jak to bude v květnu vypadat. Pokud by mělo mistrovství proběhnout, tak si myslím, že vzhledem k pandemii koronaviru bude muset být v podobné ‚bublině‘, jako to měla NHL,“ mluví Urban o dalším možném scénáři. Tedy izolaci hokejistů během turnaje.

A s tím souvisí další věc. Termín šampionátu se již dříve posouval i proto, aby mohli přiletět i hokejisté z NHL, jak citovala běloruská televize séfa IIHF Fasela.

„Chtěl bych dát hráčům z NHL šanci zahrát si mistrovství světa. Hlavně pro národní týmy Kanady a Spojených států je to důležité. NHL začne o dost později než normálně a neskončí v květnu. Snad posunutí termínu pomůže k tomu, aby na turnaji byli hráči z NHL.“

Jenže moc optimisticky to ani s touhle nadějí nevypadá, jak zní z české strany.

„Jestliže NHL začne v lednu a AHL dokonce v únoru, tak není šance začátek mistrovství světa stihnout,“ myslí si trenér reprezentace Filip Pešán a jeho slova potvrzuje i generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. „Všichni bychom si to moc přáli, ale momentálně to nevidím reálně.“

Světový šampionát má naplánovaný začátek na 21. květen 2021.