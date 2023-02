Na šampionátu v Rize chtějí fanoušci do společného sektoru. Český hokejový svaz souhlasí a hledá řešení

Čeští hokejisté by na letošním mistrovství světa mohli zažít lepší atmosféru než na předcházejících šampionátech. Fanoušci a hokejový svaz chtějí táhnout za jeden provaz a snaží se najít řešení, jak na květnovém šampionátu vytvořit ideální fanouškovskou atmosféru. Ve hře je sektor 202, kde by fandili všichni čeští příznivci pohromadě. Praha 13:40 23. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejoví fanoušci chtějí v Rize fandit v jednom společném sektoru | Foto: Simon Hastegård | Zdroj: REUTERS/Bildbyran

„Pokud jsou mistrovství světa dál od českých hranic, tak jsou stadiony poloprázdné. Máme lístky nakoupené tak, že jsme rozházení po celém stadionu,“ vypráví dlouholetý hokejový fanoušek Pavel Rajtmajer.

V hledišti ho stejně jako třeba legendárního Fantomase poznáte jednoduše, chodí totiž v indiánském převleku. Právě Rajtmajer se pustil do iniciativy, která by měla koordinovat nákup vstupenek i ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje.

„Někdy pořadatelé souhlasí s tím, že se přesuneme do jednoho sektoru, aby se vytvořil pořádný český kotel. Jsou ale i situace, kdy na to pořadatelé neslyší a nechtějí nás pustit k sobě, i když je stadion poloprázdný,“ říká věrný fanoušek.

Jenže vyhradit určitý sektor fanouškům jedné země na mistrovství světa nejde.

„Oproti fotbalu bohužel nedostáváme koordinovaně možnost zakoupit vstupenky nebo jednotlivý sektor. Fotbal má rezervační a vstupenkový systém, u hokeje to funguje tak, že každý pořadatel má smlouvu s arénou a s ticket operátorem. To nejsme schopní koordinovat,“ vysvětluje generální sekretář Českého hokeje Jan Černý.

I přesto se snaží pro hokejové fanoušky najít řešení, aby nebyli rozmístění po celé hale.

„Domluvili jsme se, že to otočíme. Fanoušci si řeknou za kterou bránou by chtěli být, zveřejníme to a ostatní budou mít možnost se do sektoru přidat. Budeme se snažit komunikovat, aby byli všichni pohromadě,“ nabízí alternativu Černý.

Hokejový svaz tak na svých sociálních sítích fanoušky informuje, že pokud chtějí být při zápasech národního týmu na mistrovství světa v Rize součástí českého kotle, tak ať si koupí lístky do sektoru 202.



„Sektory v dolní části stadionu vyjdou na větší peníze, ale jsme zvyklí stát za jednou z branek. Líbí se nám být blízko oblouku a u střídaček,“ vysvětluje Pavel Rajtmajer, jeden z autorů iniciativy, která se snaží sjednotit české fanoušky pro květnové mistrovství světa v Rize na jedno místo v hale.