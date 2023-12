Rulík se pro šampionát vrací k reprezentaci do 20 let. ‚Budu to sledovat z tribuny a pomáhat,‘ popisuje

Už za tři dny začne ve Švédsku mistrovství světa hokejistů do 20 let. Čeští mladíci na něm budou obhajovat stříbrné medaile. Tuzemští junioři na turnaj pojedou s trofejí pro domácí Kolektiv roku, kterou přebírali při komorním ceremoniálu ovlivněném tragickými událostmi na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Praha/Göteborg 9:49 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík na tréninku seniorské reprezentace | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

„Je to strašné a budeme doufat, že už se to nikdy nebude opakovat,“ komentoval tiše 20letý obránce Jiří Ticháček při předávání cen pro Sportovce roku tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde o život přišli i jeho studující vrstevníci.

Mnohem raději mluvil o tom, jak výběr do 20 let udělal v lednu v kanadském Halifaxu českému hokeji skvělou reklamu. „Ten turnaj nám ohromně zvedl sebevědomí. Hra všech šla rapidně nahoru a někteří kluci se dostali až do NHL,“ doplnil Ticháček.

I na Radiožurnálu Sport jste slyšeli o výsledcích českého týmu, který ve finále trápil Kanadu. Po dvou slepených gólech Jiřího Kulicha a Jakuba Kosa rozhodovalo až prodloužení.

„Hala úplně ztichla. Všichni byli zaskočení,“ dodal kladenský bek Ticháček. I když Kanada nakonec vyhrála v prodloužení, Češi si ziskem stříbra po dlouhé době vydobyli na mezinárodním poli respekt.

Poradce Rulík

„Kanadský trenér mi řekl, že jsme pro něj byli největší překvapení turnaje. Nevěřil, že bychom se jim mohli postavit, a obdivoval naši práci,“ řekl kouč tehdejšího týmu Radim Rulík.

A i když už současný kouč národního A mužstva juniory nevede, ve Švédsku jim už za pár dní bude pomáhat z tribuny.

„Budu to sledovat a pomůžu jim s čímkoliv budou potřebovat. Budu jim poskytovat maximální servis, aby ten výsledek byl co nejlepší,“ popsal Rulík svou roli.

Světový šampionát rozehrají čeští hokejisté do 20 let na druhý svátek vánoční proti Slovákům a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte živě přímo z dějiště turnaje v Göteborgu.