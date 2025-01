Tlak na Kanaďany je enormní. Budeme se snažit dostat se jim pod kůži, říká Štancl před čtvrtfinále

Po roce se čeští hokejisté do 20 let znovu pokusí vyřadit Kanadu ve čtvrtfinále mistrovství světa. Hrdinou loňského souboje byl Jakub Štancl, který dal při výhře 3:2 dvě branky. Tu postupovou v úplném závěru zápasu. Ottawa 11:19 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Jakub Štancl v zápase skupiny mistrovství světa juniorů proti Slovensku | Foto: Mathias Bergeld | Zdroj: BILDBYRĹN/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Probleskla, ale nijak jsem nad tím extra nepřemýšlel,“ usmíval se v rozhovoru pro youtubový kanál Českého hokeje Jakub Štancl, když vzpomínal na branku ve čtvrtfinále minulého mistrovství světa do sítě Kanaďanů, kterou rozhodl o postupu.

„Vím, že je to nový turnaj a máme úplně nový tým. Hráli jsme s nimi už v přípravě. Půjdeme do zápasu s tím, že se s nimi dá hrát a můžeme je porazit,“ dodává český útočník.

Ve zmiňované přípravě na světový šampionát prohrála hokejová reprezentace do 20 let s Kanadou 2:3. Teď už jde na turnaji do tuhého a toho se pokusí čeští reprezentanti proti domácímu výběru využít.

„Tlak od fanoušků na ně, alespoň co čtu na sociálních sítích, je úplně enormní. Budeme se je snažit shodit, dostat se jim pod kůži,“ popisuje čtyřnásobný český střelec.

Na Kanaďany by podle Štancla měla platit fyzická hra, dohrávání soubojů a poctivá defenziva v obranném pásmu.

Vzhledem k tomu, že má doma bronzovou medaili z předchozího světového šampionátu, se devatenáctiletý útočník snaží jít spoluhráčům příkladem nejen svými góly. Společně s Vojtěchem Hradcem je nejproduktivnějším hráčem národního týmu na turnaji. V posledních dvou duelech Štancl neskóroval, což by v souboji s Kanadou rád změnil.

„Teď dva zápasy nic, ale snažil jsem se pomoct týmu trochu jinak, třeba blokováním střel nebo dohráváním soubojů a bojovností. Snad si schovávám něco na čtvrtfinále,“ doufá Štancl, že najde střeleckou formu ze začátku turnaje.

„Je to velká výzva. Čtvrtfinále je vždycky jedním z těch klíčových zápasů na mistrovství světa. Na nás připadla Kanada v Kanadě. Myslím, že hráči a všichni kolem sní o tom hrát velké zápasy a nás zítra jeden takový čeká,“ říká trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Čtvrtfinále mistrovství světa mezi domácí Kanadou a Českem začne v pátek v půl druhé ráno českého času. Ve čtvrtek večer se o postup do semifinále utkají Švédsko s Lotyšskem, Spojené státy se Švýcarskem a Finsko se Slovenskem.