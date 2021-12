Nadějný úvod nestačil, hokejisté navíc přišli o obránce Jiříčka. ‚Budeme hrát i pro něj,‘ burcuje Novák

Hokejová reprezentace do 20 let prohrála úvodní zápas na mistrovství světa. V Edmontonu nestačila na domácí výběr Kanady, kterému podlehla 3:6. Češi dokázali rychle odpovědět na úvodní gól domácího McTavishe a z pouhých sedmi střel na branku se trefili hned třikrát. Ani to ale nakonec na body nestačilo.

