Čeští mladíci překvapení nedopustili, po vysoké výhře nad Rakouskem si zahrají čtvrtfinále

Česká hokejová dvacítka vyhrála ve svém závěrečném utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Edmontonu nad nováčkem Rakouskem 7:0 a zajistila si postup do čtvrtfinále. Play-off startuje v sobotu a tým kouče Karla Mlejnka se utká s vítězem utkání mezi Kanadou a Finskem, které začne o půlnoci. Edmonton 22:34 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost českých hokejistů po vstřeleném gólu | Foto: AP/Jason Franson | Zdroj: ČTK

Českému týmu stačil s Rakouskem k posunu do play-off bod, na druhou stranu neměl naději poskočit výše ze čtvrté pozice. Rakušané odolávali do 27. minuty, kdy se trefil bek Šimon Kubíček. Ještě do konce druhé části se prosadil dvakrát Martin Lang a jednou Filip Přikryl. V závěrečném dějství skórovali ještě Pavel Novák, bek David Jiříček a kapitán Jan Myšák. Gólmanovi Nicku Malíkovi stačilo k čistému kontu 15 úspěšných zákroků, jeho spoluhráči vyslali na rakouskou branku 61 pokusů.

Po senzační výhře další debakl. Hokejová dvacítka inkasovala od Spojených států znovu sedm gólů Číst článek

Češi nastoupili bez potrestaného obránce Krutila a zraněných útočníků Pytlíka a Guta. Do branky se postavil od začátku Malík. Mlejnkův tým měl převahu, ale Rakušané odolávali. V první šanci minul Rychlovský, Malíka otestoval talent Rossi, jehož letos draftovala na devátém místě Minnesota.

Velkou šanci měl v šesté minutě Raška, ale ztroskotal na Wraneschitzovi a s dorážkami neuspěl on ani Novák. Potom neměl přesnou mušku Beránek a se svým pokusem neuspěl Rychlovský. Po Klikorkově zaváhání nepřipravil Harnischovi puk dobře na teč Hochegger. Na druhé straně pálil Raška. Při vyloučení Rossiho Rakušané odolali a ještě se tlačil do šance Harnisch.

V úvodu druhé části měl možnost Peeters, který se ocitl před Malíkem, ale bekhendovým zakončením minul. Ale jinak český tým stupňoval tlak. Otevřít skóre mohl tečovanou střelou Teplý, po průniku Vitouch či v 25. minutě pokusem z levého kruhu Svozil, po kterém pomohla Rakušanům horní tyč.

V čase 26:21 už se Češi radovali díky Kubíčkově střele od modré čáry, která skočila o led nad Wraneschitzův levý beton. Kanadští sudí Garon a Kowalski si ještě u videa prověřili Novákovo postavení na brankovišti a gól uznali. Další nápor zužitkoval v 33. minutě Lang, který překonal ležícího Wraneschitze, na něhož o chvíli dříve natlačil Tschofen Teplého. Potvrzení branky tak znovu přineslo až video.

Za šest minut a šest sekund se Lang zapsal mezi střelce podruhé, tentokrát překonal gólmana Vídně od modré čáry a s třemi trefami si upevnil pozici nejlepšího českého střelce na turnaji. Ještě 33 sekund před druhou pauzou našel Mužík bekhendem před brankou Přikryla a bylo to 4:0. Mlejnkův výběr ovládl druhou část na střely 23:2.

Jednoznačný obraz hry ve prospěch českého týmu se neměnil a Rakušané, kteří se mezi elitu dostali poprvé od roku 2010, byli pod palbou stejně jako v předchozích duelech. Po 99 sekundách třetí části se trefil z levé strany na bližší tyč Novák.

Další šanci nevyužil Mužík a v 50. minutě trefil Beránek horní tyč. Rakouský gólman si poradil i se zakončením Teplého či kapitána Myšáka. V 57. minutě skóroval sedmnáctiletý nejmladší hráč českého výběru Jiříček, jehož střelu od modré čáry tečoval zády Kutzer. Výsledek dovršil 26 sekund před koncem po Langově přihrávce Myšák.

Skupina B:

ČR - Rakousko 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 27. Kubíček (A. Raška, D. Vitouch), 33. M. Lang (Haš, Svozil), 39. M. Lang (Myšák, Kubíček), 40. F. Přikryl (Mužík, M. Beránek), 42. P. Novák (A. Raška, Jiříček), 57. Jiříček (D. Vitouch, P. Novák), 60. Myšák (M. Lang, Teplý). Rozhodčí: Garon, Kowalski - Foster, McGowan (všichni Kan.). Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků.