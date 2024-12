Junioři si poradili i se Slovenskem, po výhře 4:2 si v zahrají se Švédy o první místo ve skupině

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa juniorů Slovensko 4:2 a i po třetím vystoupení v Ottawě zůstávají v čele základní skupiny B stoprocentní. Dvěma góly pomohl k úspěchu kapitán Eduard Šalé, dvě asistence si připsal další útočník Matěj Maštalířský. Ottawa 8:32 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hradec slaví gól proti Slovákům na mistrovství světa juniorů | Foto: Mathias Bergeld | Zdroj: BILDBYRĹN/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svěřenci kouče Patrika Augusty vykročili za dalším vítězstvím v kanadské metropoli hned v první třetině, kterou vyhráli zásluhou branek Vojtěcha Hradce a Pavla Šimka 2:0. Krátce po polovině utkání snížil Peter Císar, pak se však dvakrát prosadil Šalé. Skóre uzavřel Dalibor Dvorský, druhou prohru Slováků v turnaji ale neodvrátil.

Čeští mladíci, kteří jsou na šampionátu v roli obhájců bronzu, skončí ve skupině nejhůře druzí. Švédský tým, jež má na kontě rovněž tři výhry s plným ziskem, přeskočili díky lepšímu skóre. Na Silvestra od 23.00 SEČ se oba celky utkají o prvenství ve skupině. Slováky čeká v dalším utkání souboj s Kazachstánem, v němž budou hrát o jistotu postupu do čtvrtfinále.

„Jsme vážně nadšení, protože tohle byl velký zápas a my po něm máme tři výhry ze tří utkání. Jsme za to šťastní. Jsem rád, že jsem k tomu přispěl gólem, byl to pro mě velký okamžik. Hráli jsme jako tým, ale stejně musíme pokračovat i dál,“ citoval Hradce web Mezinárodní hokejové federace.

Derby bývalých federálních partnerů rozehráli o něco lépe Slováci. Brzký Čihařův faul ale nepotrestali, Císar pak v první větší šanci nedokázal překonat Hrabala. Ve 12. minutě šli do vedení Češi, když nachytali Slováky dokonce v oslabení. Štrbák nechal ve středním pásmu puk za sebou jen pro Maštalířského, který v přečíslení dvou na jednoho nabil Hradcovi a ten bez přípravy zamířil přesně.

V 16. minutě předvedl český výběr bleskový kontr, na jehož konci se tváří v tvář Lenďákovi dostal na juniorském MS debutující Šimek a vychutnal si slovenského gólmana dokonalou kličkou do bekhendu. Úspěšný střelec byl však nucen po první třetině ze zápasu odstoupit.

Druhou část vyhráli Češi na střely mezi tyčky 15:5, ale skórem v ní pohnuli jako první Slováci. Jen chvilku poté, co neproměnil své sólo Čihař, využil ve 31. minutě Císar zakrytého výhledu Hrabala a snížil. Následoval nápor českého mužstva a Štancl měl během jediného střídání hned tři velmi dobré příležitosti k tomu, aby vrátil svému celku dvoubrankový náskok. Lenďák byl proti.

Ani on už ale neměl šanci zakročit, když Maštalířský našel v přečíslení dvou na jednoho Šalého, jenž snadno do odkryté branky zvýšil ve 38. minutě na 3:1.

Hned v úvodu třetí třetiny, kdy se hrálo ve čtyřech na obou stranách, mohl zvýraznit náskok na rozdíl tří branek Galvas, jenže Lenďáka zachránila od pohromy horní tyčka. Ve 49. minutě se už po 22 sekundách přesilovky prosadil dokonale přesnou ranou z kruhu Šalé a oslavil svůj druhý gól v utkání.

Komplikaci přinesl ještě Čihařův zákrok, který sudí po kontrole videa ohodnotili trestem na pět minut a do konce utkání. Po chvilce navíc fauloval Felcman. Slováci hráli bez gólmana šest na tři a hned po sedmi sekundách Dvorský z kruhu ranou bez přípravy s pomocí horní tyčky vykřesal naději, ale blíže na dostřel už se jeho tým nedostal.

„Snažili jsme se a dělali vše, co jsme mohli. Měli jsme dobré nasazení a udělali jsme řadu dobrých věcí. Ale v některých dalších se potřebujeme zlepšit. Češi mají dobrý tým a umí dávat góly, ale my jsme jim pomohli několika chybami,“ podotkl Dvorský.

Rezervy ve výkonu cítí ale také Češi. „Určitě potřebujeme snížit počet vyloučených. A hrát lépe v přesilovkách. Viděli jsme Švédy v jejich zápasech, takže o nich trochu něco víme. Musíme jít krok za krokem,“ zdůraznil útočník Hradec.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ottawě: Skupina B: Česko - Slovensko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Branky a nahrávky: 12. Hradec (Maštalířský), 16. Šimek (Jecho, Židlický), 38. Šalé (Maštalířský, A. Jiříček), 49. Šalé (Holinka, T. Galvas) - 31. Císar (Královič, Chovan), 55. Dvorský (Štrbák, Vojtech). Rozhodčí: Ch. Holm, M. Holm (oba Švéd.) - Davis (USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 6:5, navíc Čihař (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5099. Sestavy: ČR: Hrabal - T. Galvas, Husinecký, J. Dvořák, A. Jiříček, Fibigr, Port, M. Kočí - Maštalířský, Felcman, Šalé - Štancl, Hradec, Sikora - Čihař, Holinka, A. Novotný - O. Kos, Jecho, Židlický - Šimek. Trenér: P. Augusta. Slovensko: Lenďák - Barcík, Štrbák, Královič, Radivojevič, Chromiak, Valent, Pišoja - Pekarčík, Dvorský, Jenčko - Císar, Pobežal, Vojtech - Kukumberg, Dej, Chovan - Tomík, Šatan, Klečka - Cedzo. Trenér: Feneš.