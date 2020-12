Udělali jsme hodně zbytečných faulů, které Švédové využili, hodnotí vstup dvacítky na šampionát Myšák

„Samozřejmě jsme čekali lepší výsledek,“ prohlásil trenér hokejové dvacítky Karel Mlejnek po neúspěšném vstupu do juniorského mistrovství světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak hodnotí hokejová reprezentace do 20 let výkon proti Švédsku? Dozvíte se v příspěvku Tomáše Petra

I ve chvíli, kdy Švédové při vlastním oslabení odskočili do dvoubrankového vedení, ale útočník Filip Koffer věřil proti obhájcům bronzu v obrat.

„Myslím, že víru musíte mít pořád, i kdyby to bylo 0:10. Stále se musí jít do těch zbývajících minut s tím, že to otočíte. Bez této víry by hokej hrát nešel,“ popsal Koffer.

O prohře 1:7 se Švédskem rozhodl nejen inkasovaný gól při přesilové hře, ale také tři obdržené branky v oslabení.

„Udělali jsme hodně zbytečných faulů. Oni měli dobře nacvičené přesilovky a využili je, což je pro nás špatné. My jsme trochu přestali hrát po třetím gólu, začali jsme dělat víc chyb. Bral bych si z toho ponaučení do dalších zápasů,“ přiznal kapitán hokejové dvacítky Jan Myšák, který už v lednu zažil čtvrtfinálové vyřazení od Švédska na minulém šampionátu v Ostravě a Třinci.

Obhájci bronzu díky vítězství nad Českem prodloužili svou neuvěřitelnou sérii v základních skupinách světového šampionátu hráčů do 20 let. Od prosince 2006 vyhráli už 53 zápasů v řadě.