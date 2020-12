Do stavu 2:0 nebyl mezi týmy žádný rozdíl, myslí si po vysoké prohře juniorů s Američany trenér Mlejnek

Jsou to výsledky jako na houpačce. Po vysoké prohře na úvod se Švédskem a překvapivém vítězství nad Ruskem je tu pro hokejovou dvacítku další debakl. Na mistrovství světa v Edmontonu prohrála se Spojenými státy 0:7. Edmonton 7:52 30. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výběr USA jasně zdolal Česko. Na snímku autor dvou gólů Bobby Brink s brankářem Lukášem Paříkem | Foto: Jason Franson/The Canadian Press | Zdroj: ČTK / AP

„Před zápasem jsme se bavili o tom, že to jsou šikovní kluci, že je potřeba hrát do těla a znepříjemnit to. O to jsme se snažili. Bohužel vycházelo to jen občas. Hry do těla mohlo být víc, ale teď už s tím nic neuděláme,“ říká český reprezentant Radek Kučeřík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak zpětně vidí čeští junioři duel s výběrem USA

Národní tým juniorů dokázal s favorizovaným soupeřem držet krok jen v první třetině. Po ní to bylo ještě 0:0 i přesto, že Američané trefili jednou brankovou konstrukci ve chvíli, kdy brankář Lukáš Pařík ležel a situaci kolem sebe moc neznal.

Podle trenéra Karla Mlejnka český tým dlouho držel krok se soupeřem. „Troufám si říct, že do gólu na 2:0 ve stavu 4 na 4 na ledě nebyl mezi týmy žádný rozdíl. Měli jsme pár protiútoků, které jsme bohužel nevyužili. Za nás byla klíčová druhá branka, od té doby soupeř jednoznačně převzal síly na svou stranu,“ přiznal Mlejnek.

Pak už to začalo do české branky padat. Tři góly v řadě dostal Pařík v oslabení, pak ho vystřídal Nick Malík, který už neinkasoval.

„Myslím, že akorát rychleji vstupovali do útočného pásma, kde víc tvořili a tlačili se do brány. To nám dělalo trochu problém. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, stalo se. Teď už se připravujeme zase na další zápas,“ míní o tlaku Američanů Kučeřík.

Posledním soupeřem českého týmu ve skupině juniorského šampionátu bude Rakousko, se kterým se Češi střetnou 31. prosince od 20.00 hodin.