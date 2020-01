Recept na Švédy? ‚Turnajový ročník‘ sází na charakter a chce se vyvarovat vyloučení

„Všichni říkají, jak jsme turnajový ročník. Ne, myslím, že máme super partu, během těch čtyř pěti let se to všechno vyvíjí, je to lepší a lepší a jsem rád, že tu můžu s kluky být. Myslím, že charakter je to, co nás zdobí, a doufám, že to dnes večer potvrdíme a porazíme Švédy,“ říká útočník české juniorky Matěj Blümel.

Sousloví „turnajový ročník“ znamená, že na velkých turnajích umí tahle parta narozená v roce 2000 zabrat. A Blümel také říká, čím by národní tým mohl favorita překvapit.

„Pro nás je výhoda, že do toho zápasu jdeme jako outsideři a nemáme co ztratit. Znám se s Philipem Brobergem z Edmontonu, je to šikovný obránce. Ale právě tím, že jsou šikovní, si hodně dovolí, což někdy vede k chybám. Z toho můžeme těžit,“ myslí si Blümel.

Na dopoledním rozbruslení to byl pro české trenéry poměrně netradiční pohled. Na ledě byli všichni, kdo mohou, tedy kromě Jakuba Lauka a Jana Jeníka, kteří na turnaji už po zranění dohráli. I Jan Šír byl na ledě a měl by být v pořádku.

„Měli jsme velkou radost, že se Honza Šír vrátil do sestavy. K dispozici jsou i všichni tři gólmani, kteří dnešní rozbruslení absolvovali taky,“ říká Aleš Krátoška z českého trenérského týmu.

Brankáře pro večerní duel Krátoška prozradit nechtěl, ale na ledě už je druhý den po sobě česká jednička Lukáš Dostál. Jenomže základ úspěchu je podle Krátošky někde trochu jinde.

„Ta naše vyloučení. Všichni moc dobře víme, že kdybychom i dneska pokračovali v tomhle trendu proti takhle silnému soupeři, tak bychom to měli hodně těžké,“ ví Aleš Krátoška.

Zápas Česka se Švédskem začne ve vítkovické hale ve 20.00.