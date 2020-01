Budou to mít těžké, prosadit se v mužském hokeji, hodnotí šampionát trenér Varaďa

Mohli by to mít stále těžší. Čeští hokejoví junioři mohli už jen z šaten svých klubů sledovat finále mistrovství světa v Ostravě. Sice je mohlo potěšit, že porazili na úvod turnaje pozdější finalisty Rusy, ale to jim v blížící se dospělé kategorii zase tolik nepomůže. Ostrava 17:52 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejové reprezentace do 20 let Václav Varaďa udílí pokyny svým svěřencům | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Sice porazili pozdější finalisty Rusy, ale boje o medaile už sledovali bez bruslí a výstroje. V Ostravě skončilo mistrovství světa hokejových juniorů a viděl ho také bývalý reprezentační trenér dospělých Josef Jandač.

„Věřím tomu, že to budou mít těžké, urvat místo v mužském hokeji. Prodrat se tam a přesvědčit trenéry, že mohou dostat tu šanci, a když ji dostanou, tak musí být zodpovědní v obraně i v útoku a musí být na ně spoleh,“ řekl trenér české dvacítky Václav Varaďa. Má trochu obavu, jak to bude s jeho teď už bývalými svěřenci při přechodu do dospělého hokeje.

Ten na reprezentační úrovni trénoval také Josef Jandač, český trenér je ale aktuálně bez angažmá, a tak měl čas na sledování juniorského šampionátu.

„Někdo možná čekal něco jiného, ale měli bychom být rádi, že se podařilo porazit Rusko a uhrát bod s Amerikou. To víme už dávno, že nám ujíždí svět, to není nic nového,“ uvedl zkušený trenér.

Jandač mluvil o šampionátu juniorů dva roky nazpátek, kdy český tým přešel přes čtvrtfinále, ale v semifinále a zápase o bronz pak inkasoval dohromady šestnáctkrát. Poslední medailí tak zůstává bronz z roku 2005.

„Vím, že každý rok se probírají ta vyloučení. Ti kluci v sobě prostě ještě nemají tu vyzrálost, taktiku a techniku. Máme zkrátka jinou společenskou povahu než Finové, a když z toho budeme dělat pohřeb, tak nám to nepomůže,“ myslí si Jandač.

Dobrou zprávou pro český juniorský hokej ale může být třeba to, že litvínovský Jan Myšák si svými výkony v Ostravě řekl o přesun z Litvínova do Kanady.

Hrát bude za Hamilton v OHL, jednu z juniorských soutěží. V týmu se potká s reprezentačním kolegou Janem Jeníkem.