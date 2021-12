Soustředíme se jen na zápas, uklidňuje před vstupem do mistrovství světa kapitán hokejistů Myšák

Česká reprezentace totiž po změně rozpisu přípravných utkání kvůli pandemii Covidu 19 přišla i o jediný přípravný duel před mistrovstvím proti Švýcarsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na první zápas na mistrovsvtí světa do dvaceti let připravují čeští hokejisté

V týmu soupeře se totiž objevil pozitivně testovaný hráč, a zápas byl na poslední chvíli zrušený.

„Myslím, že když to budeme brát jako nevýhodu, tak to bude nevýhoda. Soustředíme se jen na ten zápas, co bude zítra,“ komentoval rozpoložení týmu kapitán Jan Myšák. Ten by měl být na šampionátu tahounem českého týmu.

Juniorské mistrovství světa hraje už potřetí. Kromě něj už má zkušenosti s mistrovstvím světa třeba Michal Gut nebo David Jiříček.

Kapitán Jan Myšák už má z vůdcovstvím týmu zkušenosti z minulého šampionátu, a i letos tuhle roli přijal.

„Vnímám to tak, že kluci, kteří tu jsou poprvé, se o mě mohou opřít a snažím se být nápomocný, když někdo něco potřebuje. Chci být opěrná zeď pro kluky, kteří ještě takové zkušenosti s mistrovstvím nemají,“ vysvětluje Myšák.

Na úvod šampionátu čeká národní tým jeden z hlavních favoritů na celkový triumf. S Kanadou se Češi utkali v minulosti už mockrát, poslední vítězství si ale připsali v roce 2013.

Obrovské síly prvního soupeře českého týmu na šampionátu si je vědom i hlavní trenér dvacítky Karel Mlejnek.

„Myslím, že na téhle úrovni je každé utkání s Kanadou varováním vždycky a tady to nebude o moc menší. Musíme se extrémně připravit na vstup do utkání.“ doplňuje kouč.

Kromě Kanady se český tým o postup do čtvrtfinále utká postupně ještě s Německem, Finskem a Rakouskem.

Pro postup do play-off musí Češi skončit v základní skupině minimálně na čtvrtém místě. Zápas proti Kanadě začne v jednu hodinu ráno českého času.

Vůbec první duely celého šampionátu sehrají od dvaceti hodin Finové proti Německu a od půl jedenácté večer vstoupí do turnaje Rusko proti Švédsku.