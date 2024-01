Do hokejového mistrovství světa zbývá 100 dní. ‚Moc se těším, Česko bude žít hokejem,‘ říká Špaček

„Zažil jsem ho jako hráč i jako trenér, takže to bylo trošku rozdílné. Samozřejmě je úžasné hrát před domácími fanoušky. Ta kulisa bude určitě zase neskutečná,“ nepochybuje Jaroslav Špaček o tom, že O2 arena bude na české zápas nejen plná, ale také pořádně hlasitá.

Jako v letech 2004 a 2015. Nejprve byl český obránce u týmu, který skončil ve čtvrtfinále na hokejkách Američanů.

„Mám na to blbou vzpomínku, protože jsem se zranil ještě před čtvrtfinále. Pak jsme prohráli na nájezdy s Američany, ale za rok jsme jim to oplatili ve Vídni. To jsem byl nadšený,“ vzpomíná.

Češi tehdy otáčeli ve čtvrtfinále stav 0:2 a gólově tomu pomohl právě Špaček. Tým pak došel pro zlaté medaile. Po Špačka to bylo třetí a poslední zlato ze světového šampionátu v kariéře. O další pak chtěl usilovat na české lavičce v roce 2015.

‚Hráče bude každý sledovat‘

Nejsou to zdaleka ale jen hokejové zážitky z domácího mistrovství světa. „Je to skvělá zkušenost. Praha bude žít. Pro hráče bude těžké se někam schovat, protože každý je bude sledovat. Ale kluci, kteří se na to mistrovství světa dostanou, si to strašně moc užijou. Celá země bude zase žít hokejem,“ říká Jaroslav Špaček, který teď pracuje u českého a plzeňského mládežnického hokeje.

V květnu už bude mít čas na to, aby dorazil primárně na české zápasy do O2 areny: „Myslím, že na druhý zápas proti Norsku máme domluvený sraz se všemi kluky, kteří jsou v síni slávy. Já si objednal pět, nebo šest utkání, takže jsem rád, že tady budu a tu možnost jsem dostal. Strašně moc se na to těším.“

Bude to v samostatné české historii třetí domácí mistrovství světa. Kromě českého snu o medaili je tu i šance na to, že fanoušci znovu překonají vlastní rekord v návštěvnosti na celém turnaji, který drží Praha a Ostrava z roku 2015. Do světového šampionátu zbývá přesně 100 dní.