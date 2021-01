Juniorské mistrovství světa ovládli hokejisté USA. Ve finále zdolali obhájce prvenství z Kanady 2:0

Hokejisté Kanady na domácím mistrovství světa v Edmontonu triumf z loňska ze šampionátu v Ostravě a Třinci neobhájili. Ve finále podlehli 0:2 Spojeným státům americkým, jejichž tým se radoval z pátého zlata v historii. Gólem a asistencí k tomu pomohl útočník Trevor Zegras, který s 18 body ze sedmi zápasů ovládl produktivitu turnaje. Edmonton 6:55 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Gólman Spencer Knight si připsal třetí čisté konto na turnaji a stejně jako už v semifinále jeho protějšek Devon Levi vyrovnal rekord dalšího Kanaďana Justina Poggeho z roku 2006. Američané navázali na triumfy z let 2004, 2010, 2013 a 2017.

Pešán o stavu mládežnického hokeje: Jsme hrozně upjatí a tlačíme děti do výsledků moc brzy Číst článek

Kanada začala aktivněji, ale velké šance v úvodu chyběly a oba gólmani draftovaní v NHL Floridou si se střelami z bezpečné vzdálenosti bez potíží poradili. Okolo poloviny úvodní části ale převzali iniciativu Američané a zmáčkli soupeře před Levim.

Ve 14. minutě také získali vedení, když pokus Drewa Hellesona od modré čáry usměrnil mimo dosah Leviho Alex Turcotte. Kanaďané tak poprvé na turnaji prohrávali, inkasovali teprve popáté v sedmém duelu a premiérově to bylo při hře pět na pět, protože dosud všechny branky dostali v oslabení. Při vyloučení Bobbyho Brinka se snažil odpovědět Philip Tomasino, na druhé straně ještě před pauzou zahrozil Cole Caufield.

Po 32 vteřinách druhého dějství už měli Američané dvoubrankový náskok. Po střele Arthura Kaliyeva se puk odrazil do zadního mantinelu a Zegras jej zasunul u pravé tyče. Američané pak zaskočeného soupeře znovu přimáčkli před Levim, cestu do gólové koncovky už však najít nedokázali. Neuspěl ani Brink ve 29. minutě, chvilku poté byl Jakob Pelletier prvním hříšníkem na straně Kanady. Kaliyev v přesilovce neuspěl. V oslabení mohl naopak udeřit kapitán domácího výběru Bowen Byram, v přečíslení ale zakončil z bekhendu jen do levé tyče.

Na místě konání Pešánovi nezáleží, z mistrovství světa chce medaili. S účastí hráčů NHL nepočítá Číst článek

Knight oporou

S nepříznivě se vyvíjejícím zápasem se pokusil něco udělat také další člen kanadské defenzivy Braden Schneider, Knight ho však ve velké příležitosti vychytal. Na strážci amerického brankoviště pak ztroskotal i Connor Zary. Na druhé straně měl možnost zvýšit těsně před druhou přestávkou Ryan Johnson, ale nezamířil přesně.

Ve třetím dějství Američané pečlivě střežili vybojovaný náskok a Kanaďanům se povážlivě krátil prostor na případný obrat. Ve 46. minutě nesedla ideálně rána Dylanu Cozensovi. Tlak Kanady začal nabírat na síle, opět Cozens a dvakrát Connor McMichael však svůj tým do hry nevrátili.

V závěru to domácí mladíci zkusili bez brankáře se šesti bruslaři v poli, zámořský sok v čele s výborným Knightem však odolal bez úhony a Američané mohli slavit.