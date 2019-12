Čeští hokejisté před utkáním s USA: Už jsme tu viděli, že každý může porazit každého

Nadšení z výhry nad Ruskem vystřídalo zklamání po porážce s Německem. Česká hokejová reprezentace do 20 let se na mistrovství světa v Ostravě se postupně utká se Spojenými státy a s Kanadou. A aby nemusela v boji o čtvrtfinále spoléhat na pomoc soupeřů, musí alespoň v jednom z těžkých duelů bodovat. Ostrava 13:12 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští juniorští hokejisté | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Myslím, že se nám bude proti Kanadě nebo USA hrát o něco lépe, protože spousta z nás hraje v zámoří. Hrajeme stejný styl hokeje. Snažím se dost využívat moje tělo, jelikož jsem velký, a tak bych chtěl všechny souboje v rohu kluziště vyhrávat,“ řekl pro Radiožurnál osmnáctiletý útočník Michal Teplý před rozhodující fází turnaje.

Čeští hokejisté vyhlížejí utkání se Spojenými státy.

Následující dva zápasy se zámořskými týmy rozhodnou o postupu či nepostupu českého týmu do čtvrtfinále. Teplého spoluhráč z prvního útoku Matěj Pekař porovnává šance v zamotané skupině.

„Už jsme tu viděli, že každý může porazit každého. Například my jsme vyhráli nad Ruskem, které přehrálo Kanadu 6:0. Každý zápas je jiný, nemáme se čeho bát. Musíme jít do zápasu s čistou hlavou a udělat, co je v našich silách,“ uvedl Pekař.

Turnovský rodák, který působí v zámořské juniorské OHL v týmu Barrie Colts, na turnaji zatím neskóroval, stejně je na tom Michal Teplý. Jen jejich centr Jan Jeník se trefil dvakrát.

„Nějakou kvalitu musíme mít, když jsme přehráli Rusy. Zápas bude zajímavý, moc se na něj těším,“ věří Teplý. Češi by možná mohli použít ruský recept na to, jak se po porážce s Německem otřepat. Rusko po prohře s Českem rozprášilo Kanadu 6:0. Asistent trenéra Václava Varadi a bývalý reprezentant Patrik Eliáš ví, že se český tým musí poučit z vlastních chyb.

„Ruští kluci dostávají samozřejmě také vynadáno. Nevím, jaké tam mají praktiky, ale jejich trenér je tím známý. Není to o tom, abychom kluky ‚hladili‘, oni chtějí mít úspěch, a tak musí jít někdy ego stranou,“ doplňuje držitel 1240 startů v NHL Eliáš před utkáním se Spojenými státy americkými.