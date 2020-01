Takhle vyspělé hráče v Česku nemáme, říká po vyřazení trenér juniorů Varaďa na adresu Švédů

Popatnácté za sebou je hokejová reprezentace do dvaceti let na mistrovství světa bez medaile. Bilanci se nepovedlo změnit ani před domácím publikem, Švédi český tým bez problémů vyřadili ve čtvrtfinále. Šampionát, na kterém jsou podle minut v oslabení nejvylučovanějším týmem, pro ně skončil po prohře 0:5. Ostrava 9:42 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér juniorů Václav Varaďa | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Ačkoliv branku českého týmu v utkání neviděli, i tak po konci fanoušci děkovali domácímu týmu za předvedený výkon. „Bylo od nich hezké, že ocenili to, že my jsme na ledě nic nevypustili. Nemá cenu se dohadovat kvůli jednomu faulu. Pojďme se tomu postavit čelem. Švédové si výhru zasloužili,“ komentoval po zápase pro Radiožurnál kapitán českého výběru Libor Zábranský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakce Libora Zábranského a Václava Varadi po utkání se Švédskem v příspěvku Františka Kuny

V posledních patnácti šampionátech juniorů prošli Češi do bojů o medaile jen jednou. Podobně tak mohli mluvit o konci ve čtvrtfinále další kapitáni dvacítky, loni Martin Nečas nebo před ním Dominik Kubalík či Michael Frolík.

Trenér současné reprezentace Václav Varaďa se ale ohlíží jen za svým obdobím na lavičce: „Zažil jsem dvě mistrovství světa, kde jsme ve čtvrtfinále padli. Viděli jste, že přes tu enormní snahu našeho týmu byla kvalita na hokejkách soupeře.“

„Takhle vyspělé hráče v Česku nemáme. Můžeme tyto silné týmy porazit, ale nemůžeme je porážet v tomto rozpoložení. Nesmíme dělat hloupé fauly,“ říká Varaďa, co bude potřeba do dalších let.

Šampionát juniorů už je bez českého týmu, který skončí na sedmém místě. Zlato obhajuje Finsko, které bude hrát semifinále s Kanadou. Švédové nastoupí proti Rusům.