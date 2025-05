Kanadské zklamání a dánská euforie. ‚Připadá mi to jako sen,‘ rozplýval se nad postupem kapitán Dánů

Dánští hokejisté si na poslední zápas v domácím prostředí připravili pro fanoušky historickou chvíli. Favorizovanou Kanadu porazili v Herningu 2:1 poté, co utkání museli otáčet. Vítězný gól vstřelil 59 vteřin před koncem Nick Olesen a spustil překvapivou vlnu dánské radosti. Herning 8:45 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánští hokesjité se radují z postupu do semifinále mistrovství světa | Foto: Andrea Branca | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst

„Je to neskutečné, připadá mi to jako sen. Porazili jsme podle mého názoru nejlepší národní tým na světě. Dokazuje to, že nic není nemožné, protože na každého dánského hokejistu jich mají tisíc,“ rozplýval se nad postupem do semifinále mistrovství světa v pozápasovém rozhovoru pro dánská média kapitán dánské reprezentace Jesper Jensen Aabo.

A ačkoliv toho ve svých třiatřiceti letech v hokeji zažil hodně, čtvrteční večer pro něj znamená jednoznačně nejvíc.

„Jsem ohromený, ani nevím co říct. Je to zdaleka největší hokejový zážitek v mé kariéře. Většina lidí říkala, že bychom potřebovali zázrak, abychom přes Kanadu přešli, ale my jsme šli do zápasu s obrovským sebevědomím. A i když jsme byli pod obrovským tlakem, nepřestali jsme věřit,“ dodal.

Kanaďané s hvězdnými posilami v čele se Sidneym Crosbym, Nathanem MacKinnonem Calem Makarem vyhráli švédskou skupinu, přesto se museli na čtvrtfinále přesouvat. I to podle útočníka Travise Sanheima mohlo hrát roli.

„Bylo nešťastné, že jsme se museli stěhovat, ale byli jsme dost dobří na to, abychom tenhle tým porazili. Je to zklamání. Nevytvořili jsme si dost šancí, dobře to zavírali, blokovali střely,“ řekl jediný kanadský střelec.

Přesun do Herningu měl na zápas vliv i podle kapitána Corsbyho. Především kvůli vyprodané hale, která hnala dánské hokejisty za historickým úspěchem.

„Velmi náročné prostředí, byl to venkovní zápas. Díky tomu vyrovnávacímu gólu získali momentum. Ve třetí třetině tvrdě presovali, ale dali jsme vedoucí gól, byli jsme na tom dobře a pak se to hrozně rychle otočilo. Jsem zklamaný. S postupem zápasu jsme byli lepší, nemyslím si, že jsme předvedli nejlepší výkon,“ vyzdvihl dánské fanoušky útočník Pittsburghu Penguins.