Před dvěma týdny vyhrál KHL, teď už se soustředí na šampionát. ‚Je před námi nová mise,‘ říká Hrubec

Brankář Šimon Hrubec patřil k hlavním hvězdám play-off Kontinentální ligy. Zejména jeho zásluhou došel Omsk před dvěma týdny až ke Gagarinovu poháru. Okamžiky slávy a vítězné euforie už však devětadvacetiletý hokejista vypustil z hlavy a naplno se koncentruje na mistrovství světa. Má velkou šanci, aby v Lotyšsku plnil roli týmové jedničky a navázal tak na premiérové vystoupení na šampionátu před dvěma lety v Bratislavě. Praha 16:46 11. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šimon Hrubec v bráně národního týmu na šampionátu v Bratislavě | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Hrubec dostal nějaký čas na odpočinek, nyní už je zase natěšený do brankoviště. „Už jsem tu kapitolu KHL uzavřel. Už není moc nač se ohlížet. Teď je před námi nová mise. Nejdříve přijdou na řadu České hry, pak mistrovství světa. Po těch dvou týdnech to nebylo ideální, ale zůstávali jsme déle na tréninku a fyzičku jsme oživili, takže věřím, že by to mohlo být dobré,“ řekl v úterý v on-line rozhovoru s novináři.

Věří, že pro něho nebude nijak složité přepnout zase zpět do zápasového módu. „Mám zkušenost z Ruska, kde jsem nechytal měsíc v kuse, takže věřím, že dva týdny snad nebudou znát, že to se ještě dá,“ podotkl Hrubec.

Ve středečním duelu s Finy na úvod posledního podniku série Euro Hockey Tour v sezoně dostane ještě prostor Roman Will, ale ve čtvrtek se Švédy už by měl jít do branky rodák z Vimperka.

„Bavili jsme se s trenéry o tom, že nějaký zápas určitě dostanu. Zítra bude chytat Wilda, tak snad půjdu ten příští zápas já. Těším se moc, už mi hokej chyběl. Jsem v hlavě nastavený tak, že ještě není konec sezony,“ ujistil Hrubec.

Společně s nimi tvoří trio gólmanů ještě mladý Petr Kváča. A všichni si náramně rozumí. „Vycházíme perfektně. Sedíme vedle sebe a mezi námi je ještě Radan Lenc, který musí být vždy v blízkosti gólmanů, navíc sedí mezi dvěma libereckýma klukama, tak je spokojený. Říkáme mu, že to je takový brankář mezi útočníky. Jsou to super kluci, super lidi a kdykoliv si můžeme s čímkoliv pomoci, není problém,“ pochvaloval si Hrubec.

Šimon Hrubec v brance české hokejové reprezentace | Zdroj: Reuters

Zkušenější než kolegové

Zkušenosti z MS má však jen on. „Můžu být nejzkušenější, ale bude stejně všechno záležet na tom, jak budu chytat zápasy. Ještě bych to rozhodně tak neformuloval, kdo je jasná jednička a kdo ne. Na šampionát pojedeme tři gólmani a budeme se hlavně snažit svými výkony dotáhnout tým co nejdál,“ zdůraznil Hrubec, jenž také minulý týden vyřešil svou nejbližší budoucnost na klubové úrovni podpisem nové dvouleté smlouvy s Avangardem.

„Už jsem starší gólman, tak si myslím, že mě to moc neovlivní, jestli mám podepsáno, nebo ne. Dokážu si tu hlavu nastavit, že okolní věci tohoto rázu jdou mimo mě. Ale když pak slezu z ledu, jsem rád a moc si toho vážím, že mám jistotu práce na další dva roky. Mám z toho radost. Ale pořád je třeba brát v potaz, že to je v týmu, kde se nemusí podařit pár zápasů a na vaše místo se tlačí šest sedm gólmanů z celého světa,“ konstatoval Hrubec.

Složení týmu i skupiny

Jak se mu zamlouvá sestava českého týmu? „Nedělám z toho vůbec závěry. Hraju už hokej dostatečně dlouho, abych věděl, že je hrozně ošemetné soudit jen podle sestavy. Už se mi vyplnilo, že se vyhrálo v silné i slabé sestavě, ale zrovna tak i naopak. Hokej mi dal už tolik velkých možností a zápletek, že je úplně zbytečné dělat z toho nějaké závěry,“ uvedl Hrubec.

Složení skupiny na MS v Rize má dobře nastudované. „Hned na začátek máme těžkou písemku v podobě Rusů. Samozřejmě vím, co máme ve skupině za týmy. A určitě tam není slabý soupeř, kterého by bylo radno podcenit. Budou zápasy, v nichž určitě budeme favoritem, ale pak bude i větší tlak na nás. Sám přistupuji ke každému soupeři s velkým respektem, což je podle mého to nejdůležitější,“ řekl Hrubec.

Věří, že na zápasy budou moct přece jen zavítat alespoň v nějakém počtu diváci. „Za mě by tam diváci měli být. Mám hroznou radost z toho, jak byly v závěru sezony zaplněné zimáky. Hokej bez diváků je prostě zvláštní. S nimi je tam to mrazení v zádech, dokážou vyburcovat hráče, to je na tom hokeji to krásné,“ uzavřel Hrubec.