Mezinárodní hokejová federace rozhodla, světový šampionát bude bez Ruska s Běloruskem

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) vyloučila Rusko a Bělorusko z mistrovství světa, které se v květnu uskuteční ve Finsku. Sborná se nepředstaví ani na odloženém juniorském světovém šampionátu v srpnu v Edmontonu, mistrovství hráčů a hráček do 18 let nebo přeloženém vrcholném turnaji žen. Curych 21:21 28. 2. 2022 (Aktualizováno: 21:39 28. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Semifinále olympijského turnaje mezi Ruskem a Švédskem | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Vedení mezinárodní federace na mimořádném jednání také pozastavilo účast reprezentačních týmů i klubů z obou států na všech akcích do odvolání v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, na které se podílí i Bělorusko.

Společné rozhodnutí UEFA a FIFA. Ruské kluby i reprezentace jsou vyřazeny z mezinárodních soutěží Číst článek

IIHF zároveň Rusku odebrala pořadatelství dalšího mistrovství světa hráčů do 20 let, které se na přelomu roku mělo konat v Novosibirsku a Omsku. „Rozhodnutí přemístit akci bylo přijato především z obavy o zdraví a pohodu všech zúčastněných hráčů, funkcionářů a fanoušků,“ uvedli zástupci IIHF v prohlášení. O tom, zda se v Petrohradu bude konat seniorský světový šampionát v roce 2023, rozhodne federace později.

„Mezinárodní federace není politická entita a nemůže ovlivnit rozhodnutí, která se přijímají v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ uvedl prezident IIHF Luc Tardif. „Nicméně máme povinnost postarat se o všechny naše členy a účastníky, a proto musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že se naše akce uskuteční v bezpečném prostředí pro všechny týmy, které se mistrovství světa účastní,“ doplnil Tardif a dodal, že jej šokovaly záběry z dění na Ukrajině.

O tom, kdo Rusko a Bělorusko na letošním MS nahradí, se zpráva IIHF nezmiňuje. Federace chce sportovní aspekty pondělního rozhodnutí oznámit v příštích týdnech.

Podle odpoledních informací finského deníku Iltalehti by se do elitní kategorie měli posunout hráči Rakouska a Francie, která by se měla stát nově soupeřem českého týmu ve skupině B. Podle severského média by se MS navíc nemělo hrát v Hartwall Areně. Multifunkční arénu částečně vlastní ruští podnikatelé Roman Rotenberg a Gennadij Timčenko, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie.

Rusko nebude startovat ani na závěrečných turnajích seriálu Euro Hockey Tour (EHT) - Českých hrách a Švédských hrách. O tom, že nebude sborná pozvaná na České hry, rozhodlo v pondělí vedení Českého svazu ledního hokeje, které schválilo, že žádné reprezentační týmy nebudou hrát proti výběrům Ruska a Běloruska. Švédové poté informovali, že se se zástupci Česka a Finska odpoledne domluvili, že Rusko na další dva turnaje EHT nepozvou.