Výkon českých hokejových juniorů proti Lotyšsku? ‚Laxní, pomalý a nedůrazný,‘ hodnotí kouč Rulík

Čeští hokejisté překvapivě prohráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu s Lotyšskem 2:5 a po třetí porážce ze čtyř zápasů jdou do play off ze 4. místa skupiny A. Lotyši díky výhře postoupili do čtvrtfinále a při své sedmé účasti v elitní skupině juniorského šampionátu dokázali vůbec poprvé zvítězit v utkání základní skupiny. „S Lotyšskem se jen tak neprohraje. Je to facka, která nás může posunoust dál," myslí si útočník Tomáš Urban. Edmonton 17:36 15. srpna 2022

Zatímco Lotyši slavili první vítězství po předchozích 27 nezdarech, český tým byl hodně zasmušilý. Trenér Radim Rulík viděl příčiny prohry ve špatném přístupu k zápasu.

„Zavinili jsme si to sami. Do zápasu jsme vstoupili laxně a soupeř hrál o postup. Dali do toho úplně všechno, padali do střel po hlavách. Hráli strašně obětavě, šli si za tím. My jsme byli laxní, pomalí a nedůrazní. V podstatě jsme nehráli,“ zhodnotil 57letý kouč.

Lotyšsko už po 12 minutách vedlo 2:0, za Česko ještě v první třetině snížil Michal Gut, který se po zápase dušoval, že se spoluhráči nic neodflákli: „Za všechny kluky v kabině a za celý tým můžu říct, že jsme tam makali a nechali všechno, co se dalo.“

I přes špatný vstup do utkání se Čechům povedlo ve druhé třetině vyrovnat díky gólu Stanislava Svozila. Ale žádný obrat se nekonal..

„Dali jsme gól na 2:2, startovalo se od nuly, ale za tři nebo čtyři minuty jsme dostali další dva góly a už to bylo těžší a těžší,“ popsal autor poslední české branky Svozil.

Čechy nepodržel ani brankář Bednář, který pustil 4 góly ze 14 střel. Před poslední třetinou ho tak nahradil Tomáš Suchánek. Tato rošáda na tým zapůsobila pozitivně. Češi konečně dostali soupeře pod tlak, který mohl využít kapitán týmu Jan Myšák.

Jenže při trestném střílení selhal a Lotyši už se ve zbytku zápasu v klidu ubránili. V předposlední minutě navíc Bergmanis gólem do prázdné branky zpečetil svůj hattrick.

„S Lotyšskem se jen tak neprohraje. Je to facka, která nás může posunout dál,“ myslí si útočník Tomáš Urban, který chce prohru s outsiderem přetavit v něco pozitivního.

Ve středečním čtvrtfinále Češi vyzvou Američany, kteří vyhráli druhou skupinu. O přesném začátek zápasu teprve rozhodne direktoriát turnaje.



Radost lotyšských hokejistů z historického úspěchu: