Kouč juniorů Augusta po utkání s Norskem chválil debutanty. ‚Podali dobrý výkon,‘ těšilo ho

„Vyhráli jsme. Nechci hodnotit jednotlivce, celý tým podal dobrý výkon, jak noví hráči, tak ti, kteří v sestavě už byli a zlepšili se. To bylo důležité a byl to klíč k našemu vítězství,“ řekl trenér Patrik Augusta. Pak ale přeci jen byl trochu konkrétnější.

Nejdříve na adresu Adama Židlického, který působí v jedné z kanadských juniorských lig: „Adamovi se to povedlo. Čtvrtá lajna nám dnes dala energii, dokázala se držet na kotoučích v útočném pásmu. Svou práci odvedl dobře.“

Syn Marka Židlického se ale zase tolik nepotatil. Zatímco majitel více než osmi stovek startů v NHL byl velmi šikovným a produktivním obráncem, Adam je útočník.

A spíš než body sbírá bodyčeky a vypíchnuté puky. „Určitě mě potěší obojí, ale rozdávání hitů a agresivní hru si užívám. Když jsem byl mladší, hrál jsem beka. Táta asi chtěl, abych tam začal, ale moc mě to nebavilo, tak jsem přeskočil na útočníka,“ smál se Židlický, který Nory pozlobil v několika nepříjemných soubojích.

Stejným způsobem se ukázal i další debutant Matěj Prčík, který se dostal do sestavy i na úkor zraněného Adama Jiříčka.

„Jsem za to vděčný. Klukům samozřejmě zranění nepřeju, ale bohužel to tak dopadlo, a já jsem tady připravený plnit nějakou roli pro tým. Takovouto roli praktikuji i v klubu, rád přitvrdím. Už když jsem přiletěl, bavili jsme se o tom, že bych měl mít podobnou roli. Beru to a baví mě to,“ přiznal Prčík, který tak zapadl do plánů kouče Augusty.

„Kvůli tomu jsme ho sem pozvali, potřebovali jsme přitvrdit. Vím, že je smůla, že je to kvůli zranění jiného hráče, ale odehrál to dobře. Samozřejmě v tom musí pokračovat a musí udržet tu míru agresivity na tom levelu, aby to nestálo vyloučení,“ naráží trenér juniorského národního týmu na jeden faul, kterého se Prčík dopustil.

Nabízí se tak možnost, že by vítkovický bek mohl svým důrazem komplikovat hru některým konkrétním hvězdám Spojených států, se kterými budou Češi hrát v pátek.

Augusta to ale spíše odmítá: „Herní plán teprve vymyslíme, ale osobně nejsem zastáncem nějakého přizpůsobování lajn. Myslím si, že máme kvalitní hráče, kvalitní obránce. V určitých herních fázích zápasu je možné, že to tam budeme dávat.“

A jestliže Židlický s Prčíkem pomáhají k tvrdé hře, liberecký Tomáš Galvas je zase kreativním obráncem, který se předvedl několika povedenými rozehrávkami nebo i útočnými výpady.

Další pozitivní dojem můžou nejen tito tři čeští mladíci zanechat v duelu s Amerikou, který od pátečních 17 hodin odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.