Čeští junioři osmi góly smetli Norsko na mistrovství světa. ‚Změny nás nakoply,‘ hlásí autor hattricku Šalé

Čeští hokejisté do dvaceti let vybojovali na mistrovství světa první vítězství, když deklasovali Norsko 8:1. Reprezentaci pomohli především dva očekávaní tahouni a stříbrní medailisté z minulého šampionátu – Jiří Kulich a Eduard Šalé, oba totiž zaznamenali hattrick. Göteborg 10:36 28. prosince 2023

Norští hokejisté si po jedné z tref a oslavné písni národního týmu mohli myslet, že se zbláznili jejich čeští soupeři, a to především Jiří Kulich s Eduardem Šalém, kteří byli u většiny nebezpečných akcí národního týmu.

Elitní křídelníky přitom po prohře se Slovenskem trenéři rozdělili, a zatímco Kulich zůstal s centrem Matyášem Šapovalivem, Šalé vzal zavděk druhou formací.

„První zápas nebyl povedený. Došlo ke změnám, myslím, že nás to i docela nakoplo,“ podotkl Šalé s kamennou tváří, kterou jakoby si tak trochu přenesl ze zápasu, kde skoro neslavil ani jednu z branek, přestože vstřelil hned tři.

„Ano, to mi vyčítají asi už odmala. Nevím proč. Musím se na to podívat a asi to zlepšit. Měl jsem samozřejmě radost, ale neumím to dávat nějak najevo,“ vysvětloval, proč to vypadalo, že z gólů nemá radost.

To Kulich jásal o trochu víc, a mohl k tomu mít pádný důvod. Vedle vítězství totiž díky třem gólům a jedné asistenci překonal český rekord Martina Nečase v počtu nasbíraných bodů v jednom utkání šampionátu hráčů do dvaceti let.

„Vážně? Je to hezké, ale nejsem tu od toho, abych překonával individuální rekordy,“ naznačil kapitán, že je raději za výhru.

Stejný názor má po individuálních výkonech Kulicha a Šalého i kouč Patrik Augusta.

„Samozřejmě jsme rádi za to, že kluci dali góly. Ale spíš hodnotím ten zlepšený výkon, pohyb a kompaktnost hráčů během zápasu, nebyli jsme tolik roztahaní. Za výhru jsme rádi, ale je to jenom malinký krůček a musíme se nachystat na další zápasy,“ dodává trenér Augusta po první reprezentační výhře na mistrovství světa.