Švýcaři porazili Kazachstán a vedou skupinu B. Češi musí proti USA vyhrát, aby se vrátili na první místo

Hokejisté Kazachstánu prohráli na mistrovství světa v Herningu se Švýcarskem 1:4 a sestoupili z elitní kategorie, kde hráli nepřetržitě od roku 2021. Švýcaři se posunuli do čela skupiny B o dva body před českou reprezentaci. Na první pozici ale setrvají jen v případě výhry USA, v opačném případě klesnou na druhé místo. Rakušané přestříleli Lotyšsko 6:1 a zajistili si po 31 letech postup do čtvrtfinále. Půjdou do něho ze čtvrtého místa.

Herning/Stockholm 14:50 20. 5. 2025 (Aktualizováno: 15:34 20. 5. 2025)