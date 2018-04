Manažer Motoru Bednařík: Tým nefungoval, jak měl. Že nechceme postoupit, je nesmysl

Po další sezoně, kdy se Motoru České Budějovice nepodařilo postoupit do extraligy, opustilo kádr 16 hráčů. Manažer Stanislav Bednařík v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětluje, že nový trenér Václav Prospal přišel vybudovat tým podle svého. Cílem zůstává nejvyšší soutěž, i když není jisté, že hned po následující sezoně. České Budějovice 14:35 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální manažer budějovického hokejového klubu Stanislav Bednařík (na snímku vepředu). | Zdroj: hcmotor.cz

Z Motoru z různých důvodů odešlo 16 hráčů, co vás k tomu vedlo?

Zejména to, že jsme nesplnili výkonnostní cíl, který jsme si před sebe dali v uplynulé sezoně. To mělo za následek, že jsme přivedli nového trenéra. A každý trenér je rád, když si může skládat tým podle svého přesvědčení. Vašek (nový trenér Václav Prospal, pozn. red) dostal do jisté míry volnou ruku v tom, které hráče bude chtít, a které už ne.

Motor České Budějovice opouští 16 hráčů najednou, klub chce vsadit na mladé Číst článek

Takže Václav Prospal už přišel k týmu s tím, že ho bude stavět velké části znovu?

Ano, pravomoci spojené se zásadním vlivem na podobu kádru byly i předmětem naší trenérské nabídky, ale u nás v tomto duchu už pracovali poslední tři trenéři, takže to není nic nového. Možná že odchodů je hodně, ale na druhou stranu tým, jak byl poskládaný, nefungoval tak, jak by měl.

Odešly i některé hvězdy kádru. Václav Nedorost, Petr Vampola, Filip Novák… Víte, jak je budete nahrazovat?

Víme i nevíme. Venca poskládá kádr nově, jinak. A věříme, že to povede k cíli, který před sebou máme vytyčený už několik let. Toho, že chceme postoupit, jsme si vědomi od prvního okamžiku, kdy jsme v Budějovicích začali dělat hokej po odchodu Mountfieldu.

Bude postup cílem už v příští sezoně?

V tuhle chvíli nevím, jestli to bude postaveno tak, že cílem je postoupit příští sezonu. Obecný cíl to je, jednoznačně chceme vrátit do Českých Budějovic extraligu, ale jestli to bude reálné očekávat v příští sezoně, to budu vědět v září, až budeme mít jasnou představu, jak vypadá náš kádr. Rozhodně je zřejmé, že chceme dát větší příležitost našim mladým hráčům. A jakou sílu bude tým mít a kým vším se ho podaří doplnit, to se teprve uvidí.

Občas se objevují názory, že Motor neusiluje o postup. Setkal jste se s tím?

S těmito názory jsem konfrontován poslední tři roky a neumím na ně říct nic jiného, než že to je naprostý nesmysl. Vůbec nechápu, jak si někdo může myslet, že nás baví hrát druhou nejvyšší soutěž a nechceme hrát tu nejvyšší, je to pro mě nepochopitelné.

Stále chcete jít sportovní cestou bez odkupu licence?

Před čtyřmi lety by moje odpověď byla kategorická, že chceme postoupit sportovní cestou. Zatímco tehdy jsem si byl jistý, že bychom ani nezvažovali nabídku nějakého klubu, abychom převzali jeho licenci, teď bychom o ní asi uvažovali, ale je několik limitujících faktorů. Zaprvé případná cena a zadruhé jestli bychom se rozhodli touto cestou jít.

K týmu se připojilo hodně dorosteneckých mistrů, nebude s nimi těžké udržet úroveň Motoru?

To, že se mladíci zapojili do přípravy, v žádném případě neznamená, že budou zařazeni do sestavy. To bude záležet na jejich výkonnosti. My jsme ve fázi výstavby kádru, nemáme ho hotový. Předčasně jsme zahájili letní představu a trénuje nějakých 25–28 hráčích. Jsou tak kluci, kteří mají podepsané smlouvy, try-outové smlouvy, junioři... A kdo z nich se dostane do týmu, to nevím a je to předčasné.

Try-outové smlouvy nejsou v Česku až tak obvyklé.

Taky nemáme trenéra, který by dlouhodobě v českém prostředí pracoval. Ale nemyslím si, že by to byl nástroj, který by se nepoužíval. I my jsme v loňské sezoně některé hráče na tyto smlouvy měli a myslím, že to funguje i v jiných klubech. Možná je to v zahraničí ve výraznější míře, ale u nás to není novinka.

Ve WSM lize budete už šestou sezonu, pořád se nedaří postoupit. Nebojíte se, že začne klesat divácký zájem?

O to jsem se obával po každé sezoně, kdy se nám to nepodařilo. A zatím každá sezona byla z hlediska diváckého zájmu o něco lepší než ta předchozí. I teď mám obavu, že zájem o českobudějovický hokej bude v příští sezoně o něco menší. Ale uvidíme, zatím jsem byl každý rok mile překvapen.

Rozpočet bude nižší, ale ne zásadně

Co sponzoři? Nekončila smlouva s Budvarem?

Ano, skončila a jsme v jednání o nové.

A ti další?

U těch největších probíhá jednání s Budvarem, Madetou a Jihočeským krajem. S ČEZem a městem České Budějovice jsme domluveni. Řekl bych, že jednání jsou na dobré cestě.

U středně velkých a menších sponzorů to vypadá, že ve velké většině budou s námi pokračovat dál. Pokud se nic zásadního negativního v jednání s partnery nepřihodí, rozpočet pro příští sezonu bude o něco menší, ale ne zásadně.

Jaká bude příští sezona WSM ligy? Bez Varů, zato s Jihlavou.

V druhé nejvyšší soutěži jsme už pět sezon a mám pocit, že kvalita je rok od roku vyšší. Vloni, když byla soutěž uzavřená, jsem měl obavu, že její kvalita půjde níž, ale moje obavy se nepotvrdily. Skoro bych řekl, že kvalita soutěže se zvedla, jedním z důkazů je postup Karlových Varů. Ten, kdo je schopen prokousat WSM ligou do baráže, má velkou šanci postoupit. Týmy ze špičky WSM ligy jsou konkurenceschopné se spodkem extraligy.

A pro českobudějovického diváka je mnohem větším tahákem souboj s Jihlavou než s Karlovými Vary. Takže myslím, že budějovický fanoušek může být spokojen, jak baráž dopadla.

Přitom s Jihlavou jste naposled neměli úplně dobrou bilanci…

Úplně zoufalou. Z osmi utkání jsme ani jedno nedokázali vyhrát, třebaže se některá rozhodovala v prodloužení nebo v nájezdech, tak věřím, že příští rok budeme mnohem úspěšnější.