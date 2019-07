Hokejové dresy na přání. Budějovice a Zlín nechaly fanoušky vybrat podobu souprav pro novou sezonu

„Náš klub po odchodu předchozích majitelů vlastně vznikl i díky fanouškům, takže se jim snažíme být opravdu co nejblíž. Možnost vybrat dresy je jedna z šancí, jak se jim přiblížit, a proto jsme se pro to už v loňské sezoně rozhodli. Fanoušci vybrali dresy a kupovali si je, takže jsme neměli důvod to měnit ani pro letošní sezonu a dali jsme jim tři návrhy, ze kterých mohli vybírat,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí českobudějovických hokejistů Tomáš Kučera, proč před další sezonou nechali fanoušky vybrat novu podobu dresů.

Podobnou cestou se vydal také extraligový Zlín. I klub z města bot nechal výběr dresu na fanoušcích.

„Stejným způsobem jsme dali rozhodovat již v minulé sezoně o třetí variantě dresů, která byla výroční. Ukázali jsme jim všechny dresy z historie a sami fanoušci si mohli zvolit dres, který měli nejradši. Vyhrál dres z počátku 90. let a fanouškům se to líbilo,“ říká marketingový manažer hokejového Zlína Libor Kožík. Do výběru ze tří variant se zapojili i hokejisté extraligového A-týmu.

„V pondělí ráno dostali hlasovací lístky, kde byly vyobrazené všechny tři varianty, a pak se rozhodli, kterou z nich preferují. Sešlo se nám 26 hlasů, což je prakticky celý tým,“ říká Kožík.

K tomu se do hlasování ve Zlíně zapojilo už víc než 1600 fanoušků. Vybírat ze tří návrhů můžou až do středeční půlnoci. Pak budou hlasy přepočítány tak, aby součet všech hlasů hráčů měl 40% váhu. V Českých Budějovicích už podobu nových dresů hokejisté znají.

„V letošní sezoně hlasovalo přesně 1700 fanoušků, takže ten vzorek je opravdu veliký. Jsme rádi, že vítězný návrh byl velkou většinou považován za nejlepší. V letošní sezoně se můžeme těšit na dres s konturou černé věže,“ říká mluvčí českobudějovických hokejistů Tomáš Kučera. Vítězný návrh s texturou Černé věže dostal dvě třetiny hlasů.