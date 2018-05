'Bojím se, že to bude na déle.' Martin Nečas poslal zápas do prodloužení, ale skončil na nosítkách

Devět sekund před koncem byl za hrdinu, pak ale tvrdě narazil na mantinel a stadion opustil v doprovodu doktorů. Hokejista Martin Nečas poslal zápas proti Slovákům do prodloužení a i díky tomu mají Češi dva důležité body za výhru 3:2. Kodaň 8:03 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas a Marek Čiliak se dobře znají z Brna, na MS ale nastoupili jako soupeři a po středu se český mladík zranil | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: Reuters

„Není na něm vidět žádný strach nebo přehnaný respekt, spíš suverénnost. To je super, nebojí se hrát a ví, že na to má. Zdravé sebevědomí má úplně právem,“ chválí pro Radiožurnál Martina Nečase brankář Pavel Francouz.

19letý Nečas překonal necelých deset sekund před koncem třetí třetiny za nepříznivého stavu 1:2 klubového spoluhráče z Brna Marka Čiliaka a poslal zápas do prodloužení.

„Je vidět, že si věří. Jako dvanáctý byl draftovaný z nějakého důvodu, takže jsem rád, že ho trenéři vzali a takhle nám pomáhá. Má to na hokejce, je rychlý, má hokejové myšlení. Bude to pan hráč,“ předpovídá Radko Gudas.

Z prodloužení pak uběhla necelá minuta, když Nečas s Hykou a Šulákem rozjeli kolotoč v útočném pásmu. Útočník Komety se ve velké rychlosti dostal do zakončení, jenže škobrtl o Čiliaka a tvrdě narazil na mantinel, pár sekund pak zůstal nehybně ležet.

„Nevím, myslím si, že nebude do hry. Dal si hlavou do mantinelu a nebyl svůj. Proti Švédsku na sto procent hrát nebude. Bojím se, že to bude na déle,“ řekl po zápas trenér národního týmu Josef Jandač.

Sám Martin Nečas prošel místem pro rozhovory otřesený a žádost o pozápasové vyjádření s omluvou odmítl.

Podle vyjádření Josefa Jandače má český mladík hned po prvním zápase větší zdravotní problém. Zvlášť, když Nečas ze šatny po svých už neodešel, opustil halu v polosedě na nosítkách v doprovodu lékařů.

Zápas proti Švédům začíná v 16 hodin a 15 minut. Radiožurnál ho odvysílá živě, server iROZHLAS.cz nabídne online reportáž.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 6. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 1 1 0 0 0 7:0 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 5:0 3 3. Francie 2 1 0 0 1 6:9 3 4. Česko 1 0 1 0 0 3:2 2 5. Švýcarsko 1 0 1 0 0 3:2 2 6. Rakousko 1 0 0 1 0 2:3 1 7. Slovensko 1 0 0 1 0 2:3 1 8. Bělorusko 2 0 0 0 2 2:11 0